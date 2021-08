La pelle grassa ed impura spesso appare lucida ed il sebo in eccesso ne ostruisce i pori. Molti credono che la pelle grassa sia una condizione solo dell’adolescente, ma purtroppo, non è così e anche da adulti si può avere questo problema. Questo tipo di pelle favorisce la comparsa di punti neri, brufoli e comedoni. Utilizzando prodotti ad azione sebo regolatrice, come un latte detergente fenomenale per la pelle grassa ed impura, possiamo sicuramente migliorare l’aspetto del nostro viso.

Come preparare un latte detergente fenomenale per la pelle grassa ed impura

Per chi ha la pelle grassa, una pulizia accurata è necessaria mattina e sera, cercando di evitare prodotti aggressivi. Un latte detergente, consigliato amorevolmente dalla nonna, può essere realizzato con questi ingredienti:

115 grammi di mandorle

125 ml di latte intero

1 cucchiaio di olio di mandorle

Miscelare gli ingredienti con cura fino ad ottenere un composto fluido. Massaggiare il viso delicatamente facendo attenzione al contorno occhi. Quindi sciacquare con acqua tiepida. Si consiglia di pulire sempre la zona alla radice del naso e attorno alla bocca delicatamente con un tessuto morbido, poiché queste zone facilmente risultano untuose.

Questo latte utilizza l’olio di mandorle delicato ed inodore, in quanto possiede proprietà emollienti e nutrienti. L’olio si estrae per pressatura a freddo dei noccioli di mandorle dolci mature. I gusci di mandorla macinati, invece, possono essere utilizzati come ottimo scrub indicato per tutti i tipi di pelle.

Suggerimenti prima dell’utilizzo

Prima di applicare la maschera una volta a settimana si consiglia un bagno di vapore con 2 o 3 manciate di foglie secche di menta piperita e 5 litri di acqua. Si procede versando acqua bollente sulla menta in una bacinella, avvicinando il viso (senza assolutamente immergerlo). In questo modo che la pelle possa assorbire il vapore tenendo un panno sopra la testa per non disperderlo. Si resta così per 15 minuti e quindi si asciuga il viso con un panno morbido e si risciacqua con acqua fredda. Dopo qualche minuto, si procede ad applicare il latte detergente. Il risultato sarà sorprendente.