Ieri la Borsa di Milano si è svegliata tardi e si è svegliata tardi anche in riferimento alla settimana borsistica. Ma Piazza Affari si è svegliata, forse, e questo è un elemento positivo per la seduta di oggi e per le prossime sedute. Il rialzo di ieri è stato favorito da due fattori. Il primo riguarda il balzo di uno dei titoli big della Borsa di Milano. Il secondo fattore riguarda il superamento di un importante livello di prezzo.

Il rialzo di questo titolo e il superamento dell’ostacolo possono favorire i prezzi in finale dell’ultima seduta d’ottava. Oggi un lampo rosso può accendere Piazza Affari che finalmente ha superato questo scoglio, area 25.500/25.600 punti. Se il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) avrà la forza di proseguire sulla scia del rialzo di ieri, si avvicinerà al massimo degli ultimi 13 anni. L’indice maggiore di Piazza Affari può essere trascinato al rialzo dal titolo Ferrari.

Ad inizio settimana gli Analisti di ProiezionidiBorsa auspicavano un brillante andamento dei prezzi per questa ottava, con finale a ridosso dei 26.000 punti. Nelle ultime sedute di luglio si erano manifestati degli elementi a favore di un rialzo nel mese d’agosto, che sarebbe potuto partire questa settimana. Ma non è accaduto, almeno in questa ottava. Tuttavia nella prossima settimana questi sono i fattori che possono scatenare a Piazza Affari il rally d’agosto.

La riscossa può partire dalla seduta di oggi. Gli operatori avranno gli occhi puntati su quota 25.700 punti. Oltre questo livello il Ftse Mib si spingerà verso i 26.000 punti, realizzando il massimo degli ultimi 13 anni.

Il rialzo può arrivare dalla spinta del titolo Ferrari che ieri ha chiuso in forte ascesa. L’azione ha guadagnato oltre il 3,3%, terminando a 184,25 euro. Oggi il superamento dei 185 euro spingerà l’azione a 190 euro area di massimo storico del titolo. Al ribasso occorre temere solamente discese sotto 182 euro, che riporteranno l’azione in area 179 euro.

