Un classico intramontabile quello della torta con fragole e panna light, che con l’aggiunta di un irresistibile tripudio di cioccolato, renderà questo dessert più gustoso del previsto.

Le fragole non solo fungeranno da bellissima guarnizione, ma saranno impiegate anche nell’impasto del Pan di Spagna per ricreare non solo il colore rosa all’interno del dolce ma anche un sapore eccezionale insieme al limone sempre nell’impasto.

La torta è un’ottima idea per San Valentino ed inoltre è perfetta per chi non vuole gustare un dolce senza dover pensare più del dovuto alle calorie ingerite. La panna light si può trovare al banco frigo e non contiene zucchero, come del resto, gli ingredienti qui proposti che sono strutturati per un dolce light.

Ingredienti

200 g fragole

2 uova

300 g farina

50 g burro

80 g zucchero

un limone

16 g lievito per dolci

Altri ingredienti

fragole

marmellata di fragole light

panna senza zucchero

cioccolato fondente di copertura

Al posto della marmellata di fragole light si può preparare un’ottima crema alla nutella nella ricetta qui proposta.

Un irresistibile tripudio di cioccolato con fragole e panna light

Procedimento

Iniziare la preparazione riscaldando il burro a bagnomaria e montare solo gli albumi a neve in una ciotola, con l’aiuto di uno sbattitore elettrico o una planetaria. Lavare e tagliare le fragole a tocchetti e frullarle fino ad ottenere una purea.

Versare la purea di fragole in un recipiente dai bordi alti e unire i due tuorli d’uovo, lo zucchero, il succo di limone e mescolare con l’aiuto delle fruste elettriche. Aggiungere progressivamente la farina per non creare grumi ed infine il lievito.

Mescolare fino ad avere un composto ben amalgamato ed infine versare il lievito oramai tiepido e continuare a mescolare per qualche minuto. Unire alla purea di fragole agli albumi precedentemente montati a neve, con l’aiuto di una paletta in silicone, dall’alto verso il basso.

Infine prendere un recipiente ben imburrato e infarinato e versare l’impasto che dovrà essere infornato per circa 50 minuti a 180°C.

Controllare la cottura con uno stuzzicadenti e quando il dolce sarà pronto, lasciarlo raffreddare prima di farcire. Nel frattempo prendere la panna fredda dal frigo e montarla fino ad ottenere un composto schiumoso e ben montato.

Passare alle fragole che dovranno essere lavate e tagliate a fettine, a cubetti o come si preferisce e riscaldare con un pentolino a bagnomaria il cioccolato di copertura. Tagliare in due strati il Pan di Spagna alle fragole oramai freddo e passare sulla base inferiore uno strato di marmellata alle fragole e uno strato di panna con fragole.

Spennellare al confettura di fragole sull’altro disco di Pan di Spagna che andrà a contatto con le fragole. Infine decorare con una cascata di cioccolata di copertura applicando prima che rapprenda delle fragole anche intere.

Prendere il restante della panna e con una sac à poche applicare dei ciuffetti lungo il perimetro tra una fragola e l’atra e riporre la torta in frigorifero per almeno un’ora prima di servirla.