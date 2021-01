Un’irresistibile torta da provare subito per conquistare grandi e piccini

Diversamente dalla torta caprese classica al cioccolato, è un’irresistibile un dolce dal profumo intenso che si scioglie in bocca, assolutamente da provare per conquistare grandi e piccini.

La torta é composta principalmente da cioccolato, mandorle e la profumatissima buccia d’arancia. Oltre ad un sorprendente ripieno soffice circondato da una fragrante copertura.

Un dessert completo anche da solo, senza la necessità di accompagnarlo con panna o creme, ma nel caso, si potrà accompagnare con la crema più famosa del Carnevale, il sanguinaccio, con una ricetta facile e veloce.

Ingredienti

150 g di farina di mandorle

50 g di zucchero a velo

50 ml di olio di semi di arachide

100 g di cioccolato bianco

3 uova

40 g di fecola di patate

buccia di 1 arancia

buccia 1 limone

una manciata di scorzette d’arancia candita

lievito per dolci

1 pizzico di sale

Preparazione

Iniziare a grattugiare la buccia di un limone e di un’arancia e con l’aiuto di uno sbattitore elettrico o una planetaria, montare le uova con lo zucchero a velo. Quando le uova saranno montate, aggiungere la buccia degli agrumi grattugiata e lasciare da parte il composto appena pronto.

Passare agli altri ingredienti cioè la farina di mandorle, la fecola, un pizzico di sale che dovranno essere mescolati con l’aiuto di una paletta in silicone. Progressivamente aggiungere l’olio ed infine il lievito e il cioccolato bianco tagliato a pezzetti per avere un risultato di un composto compatto e duro da lavorare.

Adesso unire i due composti con l’aiuto della paletta in silicone dall’alto verso il basso per non smontare le uova ed infine aggiungere le scorzette di arancia.

Prendere un tegame imburrarlo ed infarinarlo con cura e versare l’impasto della profumatissima caprese. Infornare per circa 30 minuti a 170°C e controllare la cottura con uno stuzzicadenti.

Se durante la cottura la superficie tende a cuocere prima, coprire con un foglio di alluminio e attendere la fine della cottura. Sfornare la torta e spolverarla con lo zucchero a velo e far raffreddare prima di servire.