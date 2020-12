Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra una settimana finalmente ci potremo riunire a tavola per festeggiare il tanto atteso giorno di Natale. Le festività di quest’anno saranno caratterizzate dalle restrizioni imposte dal governo per contenere i contagi. Proprio per questo dovremo rinunciare a moltissime cose che rendevano questa festa ancora più speciale. Avendo fede nel fatto che tra pochi mesi sarà tutto finito e che potremo abbracciarci più forte di prima, cercheremo di goderci queste feste al meglio delle nostre possibilità. Un buon modo per dare magia alla tavola di questo giorno speciale, sarà quello di cucinare ottimi piatti che stuzzicheranno i palati della famiglia. Tra poco infatti presenteremo in questo articolo un irresistibile secondo piatto ideale per il pranzo di Natale e facilissimo da preparare.

Un ingrediente inaspettato

Il mondo dell’internet, soprattutto negli ultimi anni, si è riempito di ricette ottime e innovative. Proprio per il grande successo che hanno avuto i programmi di cucina, e dunque gli chef più importanti, gli italiani hanno riscoperto la passione per la cucina. Proprio per questo, sono ormai mesi che siamo alla ricerca di idee per preparare un pranzo di natale indimenticabile.

Da deliziosi antipasti a gustosissimi dolci, le idee che possono essere messe in pratica sono tante. Oggi vogliamo presentare la ricetta di un secondo che, grazie a un ingrediente inaspettato, profumerà tutta casa con un aroma deciso e vellutato. L’ingrediente di cui siamo parlando è il Roquefort. Questo formaggio francese dal gusto ottimo si sposerà benissimo con la ricetta che andremo a presentare. Ecco dunque un irresistibile secondo piatto ideale per il pranzo di Natale e facilissimo da preparare.

I medaglioni di maiale al Roquefort

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono lonza di maiale, pancetta, burro, panna, Roquefort, olio e sale. Innanzitutto dovremo tagliare a cubetti la lonza e ricoprire ognuno di questi con una fetta di pancetta. Dopodiché potremo passare alla cottura in padella, bagnata con un filo d’olio e del burro. Una volta pronti potremo conservarli in un piatto e, nella stessa padella, andremo a cuocere la panna insieme al Roquefort.

Salando a piacere e regolandosi con le quantità in base alle porzioni che si vogliono cucinare, si potrà passare all’impiattamento. Versando la salsa ricavata dal Roquefort sui cubetti di lonza, il piatto sarà pronto per essere servito e gustato. In pochi minuti e seguendo dei semplici passaggi, si regalerà alla famiglia una portata in grado di stuzzicare il palato di tutti. Provare per credere. Ecco dunque un irresistibile secondo piatto ideale per il pranzo di Natale e facilissimo da preparare.