Un investimento nel settore delle rinnovabili che potrebbe aumentare del 70% il capitale investito nel medio/lungo termine. Si avete letto bene. Questo settore, infatti, è molto promettente e anche i big del settore petrolifero (ENI in Italia) stanno operando una transizione verso questo nuovo (almeno per loro) business.

ERG ha iniziato prima degli altri in Italia la transizione dalla trasformazione del petrolio al business della green economy e questo le sta dando un vantaggio anche in Borsa.

La corsa dell’ultimo anno, però, che ha visto una performance di ERG del 25% a fronte di un +11% e di un -7% del mercato italiano ha fatto si che il prezzo obiettivo medio degli analisti fosse in linea, se non più basso, delle quotazioni attuali. Ciò nonostante, il consenso medio degli stessi analisti è Outperform.

Se, invece, si guarda al fair value del titolo, ERG risulta essere sottovalutata del 57% circa.

ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 26 agosto a quota 22,34€, in rialzo dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame considerato la tendenza in corso è rialzista con gli obiettivi indicati nelle figure.

Di particolare rilevanza potrebbe essere la chiusura di agosto. Come si vede sul grafico mensile, infatti, la chiusura mensile potrebbe rompere la forte resistenza in area 21,095€ (I° obiettivo di prezzo). In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso la massima estensione del rialzo in corso in area 40% per un potenziale rialzista del 70%. Da notare che un ostacolo intermedio lungo questo percorso si trova in area 29€.

Chiaramente una chiusura di agosto inferiore a 21,095€ darebbe un forte segnale negativo.