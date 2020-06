Un investimento molto profittevole nel lungo periodo con un titolo sottovalutato, ma vicino ai minimi storici

L’ investimento molto profittevole di cui vi vogliamo parlare in questo articolo è sconsigliato per chi non ha pazienza ed è amante del trading veloce. Sulla bontà del titolo Mondadori, infatti, ci sono pochi dubbi tra gli addetti ai lavori. Tuttavia l’andamento borsistico degli ultimi tre mesi è completamente da dimenticare.

Il titolo, infatti, ha perso oltre il 30% a fronte di un settore media che ha perso il 15% e un mercato italiano che ha perso il 14%.

Come spiegare questo performance?

Sicuramente la pandemia da Covid-19 non ha aiutato i conti che, infatti, non sono stati positivi (clicca qui per maggiori dettagli). Inoltre non va dimenticato che la società ha deciso di non distribuire il dividendo per mantenere a riserva gli utili destinati alla cedola. D’altra parte annullare un dividendo che avrebbe avuto un rendimento superiore al 5% è un colpo che non poteva passare inosservato.

Tuttavia il consenso medio tra gli analisti è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Investimento molto profittevole nel lungo periodo: quando acquistare secondo l’analisi grafica e previsionale?

Mondadori (MIL:MN.) ha chiuso la seduta del 2 giugno a quota 1,032€ in ribasso dello 0,19% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista, ma non riesce a superare il primo ostacolo (area 0,9441€) lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 0,2085€. Questo scenario porterebbe Mondadori ad aggiornare i suoi minimi storici che attualmente passano in area 0,6€. Da notare che in caso di rottura di area 0,9441€ l’obiettivo intermedio successivo passa per area 0,6663€. Questo livello in passato molte volte ha determinato inversioni al rialzo. Nel caso di rottura del supporto in area 0,9441€, quindi, potrebbe essere un ottimo livello di ingresso.

Qualora poi il ribasso dovesse raggiungere il I° obiettivo di prezzo, area 0,2085€ sarebbe un ottimo punto di ingresso per un investimento molto profittevole nel lungo periodo.