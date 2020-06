Un investimento che ha reso ricchi molti singoli risparmiatori e che può fare altrettanto nel prossimo futuro. Infatti ci sono investimenti alternativi alle classiche azioni od obbligazioni, che possono anche offrire rendimenti spettacolari. In questo articolo si parlerà di un investimento che ha reso ricchi molti singoli risparmiatori e che può fare altrettanto nel prossimo futuro. Investendoci anche solo poche centinaia di euro.

Investire in una valuta digitale: il Bitcoin

Quante volte vi è capitato di sentir parlare di persone che hanno investito 100 o 200 euro e che poi hanno guadagnato migliaia di euro? E’ accaduto a molti fortunati che circa 3 o 4 anni fa hanno acquistato Bitcoin (BTCEUR). Il Bitcoin è una valuta digitale che viene generata automaticamente da un algoritmo, grazie all’utilizzo di potenti server sparsi in tutto il mondo. È una cosiddetta criptovaluta, che non esiste fisicamente e che può essere solo utilizzata a livello digitale.

Il Bitcoin si compra su mercati specifici dove vengono scambiate le criptovalute. Ma è possibile investire su questa moneta digitale anche attraverso alcuni broker internazionali.

Chi avessi avuto la fortuna comprare un Bitcoin ad inizio del 2017 l’avrebbe pagato attorno a 1000. E alla fine del 2017 l’avrebbe potuto rivendere attorno ai 17.000 euro, guadagnandoci il 1600% in meno di 12 mesi. Ma se l’avesse fortunatamente acquistato ad inizi del 2016, l’avrebbe potuto pagare 350 euro. Vendendolo a 17mila euro avrebbe guadagnato il 4700%!

Dopo avere raggiunto il massimo a 16.979 sul Bitcoin è scoppiata la bolla speculativa. I prezzi sono crollati fino a 2.780 euro. Adesso quota attorno agli 8.200 euro e c’è chi scommette in una nuovo boom dei prezzi. In un recente report di Bloomberg si mette in evidenza come il Bitcoin potrebbero tornare nuovamente sui massimi a 18mila euro (Bloomberg indica 20mila dollari). Non solo, potrebbero arrivare fino a 25mila euro (28mila dollari). E c’è chi scommette su un target a 100mila dollari (91mila euro al cambio di 1,1 dollari per euro). E’ Positive Crypto, trader e analista delle criptovalute.

Forse 91mila euro è un target eccessivo, ma puntare qualche centinaio di euro su un Bitcoin e lasciarli lì, potrebbe essere la scommessa più azzeccata della vita.