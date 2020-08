Un investimento alternativo alle polizze molto interessante per chi ha orizzonti d’investimento superiori ai 10 anni è quello in titoli azionari che hanno un rendimento stabile e supportato da dividendi sostanziosi e sostenibili nel lungo periodo.

Che le polizze presentino delle criticità è stato ben messo in evidenza nell’articolo Se un anno fa ti hanno venduto una polizza con preventivo di rendimento al 3/6% ecco perché avrai sorprese negative, e forse ti hanno preso in giro.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un investimento azionario in alternativa alle polizze?

Innanzitutto c’è una differenza concettuale importantissima. Quando si comprano azioni non c’è alcuna garanzia di rendimento al 3%, al 4% o al 5% che sia. La scelta della società viene fatta sulla base dei fondamentali e dello storico. Non c’è, quindi, alcun conflitto d’interesse tra chi propone la stipula e l’investitore. Non ci sono costi nascosti che potrebbero ridurre considerevolmente il rendimento.

Bisogna solo scegliere il titolo giusto e definire una chiara strategia di investimento.

Il titolo Italgas potrebbe essere adatto allo scopo visto il suo interessante rendimento che, sommato alla performance borsistica, è stato mediamente del 10% negli ultimi 3 anni.

Assumiamo per un istante che questo rendimento del 10% annuo si possa ripetere anche in futuro. Assumiamo inoltre che l’effetto dell’inflazione sia del 2% l’anno (nb in questo momento è molto meno). Trascuriamo le spese di tenuta di un conto titoli che ammontano a poche decine di euro l’anno.

Nell’ipotesi di investire subito 10.000€ e poi 100€ al mese, il rendimento, tenendo conto dell’inflazione, dopo 10 anni sarebbe dell’82%, dopo 20% sarebbe del 206%, dopo 30 anni sarebbe del 425%. Considerando il caso di 20 anni, il capitale versato pari a 32.800€ diventerebbe di 100.323€.

Qualora il rendimento medio diventasse del 5%, dopo 20 anni il capitale versato di 32.800€ diventerebbe di 49.105€ per un rendimento del 50%.

Un investimento alternativo alle polizze molto interessante per chi ha orizzonti d’investimento superiori ai 10 anni: quando comprare Italgas?

Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 21 agosto a 5,5€ in ribasso dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.

Le ultime due chiusure giornaliere hanno confermato un segnale ribassista di breve termine che punta in area 5,3298€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 5,11€ (III° obiettivo di prezzo). Al momento, quindi, non ci sono le condizioni per entrare sul titolo. Conviene attendere il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura per comprare azioni Italgas.

Solo una chiusura giornaliera superiore a 5,5498€ farebbe invertire immediatamente le quotazioni al rialzo.

Scenario di medio/lungo periodo

Sul medio/lungo periodo la tendenza è saldamente rialzista e al momento non s’intravedono pericoli all’orizzonte. Anche la settimana appena conclusasi che ha visto le quotazioni perdere il 3% non desta preoccupazioni. solo chiusure settimanali inferiori a 4,9657€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista di medio termine.

Sul mensile, invece, solo chiusure mensili inferiori a 4,82€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista.