Alcune piante sono adatte a riempire grandi porzioni di terreno o balcone col minimo sforzo. Meglio ancora se portano con sé un carico abbondante di fiori colorati. Questo è proprio il caso di oggi, una pianta che avremo sicuramente visto in numerosi giardini. Questo ci fa capire che è una pianta facile da trovare e, fortunatamente, anche da coltivare. Grazie a lei possiamo ottenere un intero cespuglio di fiori profumati alla portata di tutti anche in autunno. Cresce rigogliosa sia in vaso che a terra.

Se però decidiamo di acquistarla in questo periodo, dovremo aspettare la primavera per metterla a dimora. Adesso possiamo lasciarla in vaso, anche se questo deve essere piuttosto ampio: 20 cm di diametro e 30 di altezza. È una pianta resistente, ma è meglio proteggere il terreno con del fieno quando arrivano le prime gelate. Per il resto non necessita di particolari cure e la fioritura sarà comunque piacevole e abbondante.

Un intero cespuglio di fiori profumati alla portata di tutti anche in autunno

La pianta in grado di offrire tanti fiori si chiama Lantana, nome che in realtà si riferisce a un genere che comprende diverse varietà. Sono piante perenni, dal portamento a cespuglio, ma se ben trattate possono diventare anche degli alberelli. Hanno il pregio di crescere velocemente e produrre un gran numero di fiori e foglie. Queste ultime hanno un odore molto pungente, ma solo se sfregate. Per il resto sentiremo solo il dolce aroma dei fiori.

Questi si presentano come tanti piccoli bouquet formati da fiorellini a trombetta. I colori variano anche all’interno della stessa pianta e fiore. Possono essere bianchi, gialli, rossi o rosa, ma anche un insieme di queste sfumature. Pensiamo a quanto sarebbero belle nel nostro balcone o terrazzo se scegliessimo proprio i colori dell’autunno. Un tocco di rosso, arancione e giallo che rallegrerebbe qualsiasi ambiente.

La fioritura può estendersi per tempi molto lunghi. Generalmente si concentra in primavera e in estate. Dove il clima è più mite però, i fiori continuano a mostrarsi sino all’autunno inoltrato. Possiamo incoraggiarli in questo senso mettendoli in una posizione che gli consenta di assorbire più sole possibile.

Annaffiamola con regolarità, ma senza esagerare, non vogliamo certo che le radici marciscano. La fioritura verrà stimolata anche da una piccola dose frequente di concime.

Quando poi i fiori cederanno il passo ai frutti, anche questi hanno un sentore autunnale. Infatti, sono delle bacche blu molto lucenti che rendono molto affascinante la nostra pianta.

Se le foglie cominciano a seccarsi o a ingiallire, la pianta potrebbe essere caduta vittima della mosca bianca, afidi o cocciniglie.

