Piazza Affari apre la settimana in debolezza ma entro poche ore a parer nostro si dovrebbe tornare al rialzo. Probabilmente, il minimo della settimana dovrebbe formarsi in queste prime ore di contrattazione per poi lasciare spazio ad un forte rialzo fino a mercoledì. Atteso un ritracciamento fra metà giornata di mercoledì e giovedì mattina per poi chiudere la settimana in forza. Stiamo analizzando e studiando frattanto una buona opportunità da cogliere e un interessante segnale rialzista per un titolo sottovalutato del 45%. Ci riferiamo alla società Comer Industries SpA che progetta, produce e distribuisce sistemi di ingegneria e soluzioni meccatroniche in tutto il mondo.

Il titolo (MIL:COM ) ha chiuso la seduta del 4 dicembre a quota 11,50 euro in rialzo dell’1,77% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 8,42 ed il massimo a 12,20.

Ora andremo a studiare i bilanci degli ultimi anni e i grafici per esprimere un giudizio attendibile e definire la nostra migliore strategia di investimento.

Un interessante segnale rialzista per un titolo sottovalutato del 45%

Non ravvisiamo squilibri nei conti e la società in base a quanto leggiamo ci sembra in ordine e guidata da un ottimo management. In base al modello del discounted cash flow stimiamo un fair value in area 16,69. Non leggiamo invece raccomandazioni degli analisti.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Nelle ultime giornate di contrattazione si sono formati swing rialzisti interessanti e questi ci fanno ritenere che oggi sia il momento attuale per comprare il titolo a mercato con stop loss di lungo termine a 10,79 ed obiettivo primo a 13,10 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.

Siamo molto ottimisti sia sui grafici che sui bilanci e per questo motivo riteniamo che il titolo vada comprato e mantenuto per almeno 1/3 anni con obiettivo il nostro prezzo di fair value stimato a 16,69.

Come al solito si procederà per step.