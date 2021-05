Da diverse settimane abbiamo seguito le sorti di questi titoli azionari e avevamo indicato la possibilità di un’imminente inversione rialzista duratura. Il segnale rialzista di venerdì 28 maggio potrebbe andare in questa direzione ma procediamo per gradi. Un interessante impulso rialzista che ora potrebbe far esplodere al rialzo le azioni Relatech che rimangono sottovalutate del 100%.

Relatech, società che fornisce soluzioni digitali, con sede a Milano capitalizza in Borsa circa 78,7 milioni di euro.

Il titolo (MIL: RLT) ha chiuso la seduta del 28 maggio a quota 2,50 euro in rialzo del 2,88% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,27 ed il massimo a 3,29.

Cosa attendere da ora in poi?

Dopo il ribasso delle ultime settimane è arrivata una nuova svolta rialzista?

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 24,76% all’anno mentre sono cresciuti del 32,3% all’anno negli ultimi 5 anni.

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value in area 3,97 riconoscendo un’interessante sottovalutazione ai prezzi correnti. Il nostro Ufficio Studi dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni e aver normalizzato utili e ricavi, giunge alla stima di un fair value in area 5 euro per azione, con una sottovalutazione del 100% rispetto ai prezzi attuali.

Lo studio dei grafici invece a quali conclusioni ci fa giungere?

Un interessante impulso rialzista che ora potrebbe far esplodere al rialzo le azioni Relatech che rimangono sottovalutate del 100%

La nostra strategia di investimento

Nel mese di gennaio di quest’anno, dopo aver raggiungo il massimo a 3,29, è iniziata auna fase ribassista fino ai 2,39 di settimana scorsa, livello introno al quale è iniziata una reazione.

Quali sono i livelli da monitorare?

Diversi indicatori si stanno girando al rialzo e la probabilità che sia in corso un’inversione rialzista duratura è molto elevata.

Il nostro consiglio operativo è di iniziare a comprare il titolo con stop loss a 2,38 e mantenere in ottica di lungo termine. Incrementare le posizioni in caso di chiusura settimanale superiore ai 2,58 per primo target in area 3,29 per/entro 1/3 mesi e poi 5 euro nei successivi 18/24 mesi.

Si procederà per step.