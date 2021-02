Lo staff di Proiezionidiborsa fornisce spesso utili consigli su oggetti presenti nelle nostre case, che possono avere un valore inaspettato. Può trattarsi di vinili, giochi, libri, e tanti altri. Oggi vedremo che un insospettabile oggetto che abbiamo in casa potrebbe valere un sacco di soldi.

Tutti noi probabilmente abbiamo posseduto questo oggetto, e l’abbiamo associato al risparmio. Ma non abbiamo mai pensato che potesse esso stesso valere un bel po’. Sembra un indovinello, ma non lo è: stiamo semplicemente parlando del salvadanaio.

L’oggetto vintage

Quando si pensa ai salvadanai, vengono subito in mente le tante monete che contengono, e ci sembra che siano loro ad avere valore, mentre il salvadanaio è solo un contenitore. Eppure, esiste un mercato piuttosto ricco di salvadanai vintage che possono valere un bel po’.

Sappiamo che molti ora si staranno mangiando le mani, perchè magari hanno spaccato il loro per i pochi soldi in esso contenuto. Ma per chi ha ancora salvadanai intatti, vediamo quali possono valere molto.

Come riconoscere il valore

Esistono due tipi di salvadanai: quelli fissi e quelli meccanici. La maggior parte di noi ne avrà di fissi, spesso a forma di maialino. Questi di solito hanno un valore minore, che comunque a volte si aggira attorno ai 50 o 60 euro. Soprattutto se hanno forme strane, potrebbero essere rari e ben valutati dai collezionisti.

Ci sono poi i salvadanai meccanici, che sono più particolari. Questi hanno spesso una forma originale, e permettono di inserirci una moneta solo premendo qualche leva o tasto. Ad esempio, possono avere una forma di cane, che tramite un bottone apre la bocca, ove mettere la moneta.

L’associazione

Questo secondo tipo ha un valore spesso ben maggiore. Esiste proprio un’associazione americana dedicata: la Mechanical Bank Collectors of America, che è disposta a pagarli molto caro. Se ci troviamo questo tipo di salvadanaio in casa, meglio fare una ricerca per capire quanto possa valere. I prezzi possono arrivare addirittura a 2.000€ nei casi migliori.

Il salvadanaio è un insospettabile oggetto che abbiamo in casa potrebbe valere un sacco di soldi. Ben di più di quelli che contiene.