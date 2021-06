Il WC è un oggetto che usiamo praticamente tutti i giorni. E, soprattutto, lo utilizziamo più volte nel corso delle 24 ore. I sanitari, infatti, fanno parte della vita quotidiana e proprio per questo si sporcano molto facilmente. Mantenerli puliti, infatti, può diventare una vera e propria sfida. E non possiamo passare ore ogni giorno a strofinare e lavare per vederli sempre puliti e brillanti. Ma proprio per questo potremmo avvalerci di qualche rimedio casalingo, dando ascolto alle nonne che ne sanno sicuramente più di noi.

Un ingrediente davvero inaspettato che abbiamo in cucina farà risplendere il nostro WC

Per rendere il nostro WC davvero pulito e brillante, dovremo sfruttare un ingrediente che probabilmente abbiamo tutti nella nostra credenza. Stiamo parlando del lievito in polvere, che ci aiuterà nella battaglia contro lo sporco. Per creare il nostro rimedio casalingo, prendiamo:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

100 gr di lievito in polvere;

Acqua;

100 gr di sale grosso.

I 3 ingredienti insieme daranno vita a una vera e propria bomba che renderà il nostro bagno perfetto e sempre presentabile.

Ecco come sfruttare il lievito in polvere per poter avere un sanitario davvero brillante e bianco

Prendiamo una ciotola e versiamo 100 gr di lievito di birra e 100 di sale grosso. Mescoliamo con calma e attenzione gli ingredienti e mettiamo questa piccola miscela in un flacone spray vuoto e precedentemente pulito. Spruzziamo sul sanitario il nostro rimedio casalingo, dando particolare attenzione alle parti macchiate, gialle e piene di calcare. Dopo mezz’ora risciacquiamo il tutto e guardiamo il risultato. Saremo certamente soddisfatti.

Dunque, ora lo sappiamo ed è certo. Un ingrediente davvero inaspettato che abbiamo in cucina farà risplendere il nostro WC. Il lievito in polvere, sorprendendo tutti, ci aiuterà in questa battaglia contro il calcare e lo sporco. I nostri sanitari, da oggi, risplenderanno finalmente e noi potremo andare fieri del nostro bagno e della nostra casa.

Approfondimento

Questo ingrediente straordinario eliminerà il calcare dal nostro wc in un secondo