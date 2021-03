Può capitare di accorgersi, quando si decide di fare la pizza, di avere il lievito di birra scaduto oppure che sia terminato e non averlo fresco. Esiste, però, un ingrediente da avere assolutamente in casa per fare la pizza quando il lievito di birra è scaduto.

Quello di cui stiamo parlando è il lievito di birra secco disidratato e qui di seguito spiegheremo come usarlo per fare la pizza. Innanzitutto, il lievito di birra secco lo si può trovare o in polvere o in granuli.

Per riattivare le sue proprietà è necessario bagnarlo con acqua tiepida aggiungendo un po’ di zucchero o miele (sufficiente un cucchiaino). Non appena comincerà a fare un po’ di schiuma in superficie allora sarà pronto.

Quando si usa il lievito secco è bene ricordare che esso ha gli stessi tempi di lievitazione degli altri. La sua comodità è la durata, più lunga in termini di scadenza. Questo lo rende un ingrediente da avere assolutamente in casa per fare la pizza quando il lievito di birra è scaduto.

Gli ingredienti per la pizza e preparazione del lievito secco

Andando a vedere il procedimento su come si usa il lievito per fare la pizza saranno presi in considerazione ingredienti per 4 persone. Pertanto saranno necessari: 1 cucchiaio di olio evo, 13 g di sale, 1 cucchiaino di zucchero, 500 g di farina 260 w.

Inoltre serviranno poco meno di 300 ml di acqua tiepida e ovviamente 7 g di lievito di birra secco in polvere o granuli. Presi questi ingredienti si può cominciare.

Prima bisogna attivare il lievito, quindi, sarà necessario versare un bicchiere di acqua tiepida dei 300 ml in una ciotola insieme al lievito secco e allo zucchero. Dopo aver mescolato, è importante far riposare qualche minuto finché non si formerà la schiuma come detto in precedenza.

Preparazione dell’impasto per la pizza

Fatto ciò bisogna setacciare la farina disponendola a fontana sulla tavola di legno e versare, al centro, il lievito che è stato sciolto e iniziare ad impastare con le dita. Nel mentre, aggiungere l’altra acqua (la cui quantità dipende dalla farina utilizzata) insieme all’olio e al sale.

Bisogna continuare ad impastare in modo energico fino quando non si avrà un bel composto morbido elastico e liscio. Una volta che l’impasto non sarà più appiccicoso, bisogna formare una palla e con un piccolo coltello incidere una croce.

Successivamente si deve mettere la palla dentro una ciotola coperta con pellicola trasparente e lasciare lievitare per circa due ore in un luogo tiepido. Una volta che l’impasto avrà raggiunto il doppio del suo volume, bisogna dividerlo in panetti da 200g e farli lievitare ancora per altri trenta minuti.

Condimento e cottura

Terminata questa fase si può cominciare a fare i classici dischi allargando i panetti con le mani e l’uso del mattarello. Ultimo passaggio, infine, condire la pizza fatta con il lievito secco come si vuole e metterla in forno a 200° C.

La pizza sarà pronta non appena risulterà ben cotta, croccante e dorata. Concludendo, il lievito secco è, quindi, un ingrediente da avere assolutamente in casa per fare la pizza quando il lievito di birra è scaduto.