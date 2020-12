Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sono tutti in fibrillazione per l’arrivo del Natale. Questo ormai è chiaro. Nell’aria, infatti, si avverte un’atmosfera più unica che rara. E visto che questo Natale sarà sicuramente diverso dagli altri, bisogna trovare dei modi per renderlo comunque bellissimo. E quale miglior metodo se non quello di cucinare una prelibatezza che lascerà tutti contenti e soddisfatti? Ci sono infatti delle ricette ottime da provare, che potranno rendere la famiglia più unita che mai. E alla base di tutto ciò ci sarà il tonno! Perciò, ecco un ingrediente che tutti hanno in casa potrà rendere la cena di Natale davvero unica! Il tonno riuscirà a stupire tutti cucinato in questo modo!

Gli ingredienti per cucinare i panzerotti tonno e cipolla

Per cucinare i panzerotti tonno e cipolla, saranno necessari:

350 gr di farina 00

10 gr di zucchero

20 gr di lievito di birra

150 gr di farina di semola di grano duro

250 ml di acqua

1 kg di cipolle

30 gr di pecorino grattugiato

300 gr di tonno sott’olio

sale fino

pepe

olio extravergine di oliva

olio di arachide

Ecco tutti i passaggi necessari

Per prima cosa, bisognerà scaldare l’acqua, per poi metterla in una ciotola, e aggiungere un cucchiaino di zucchero. Successivamente, si dovrà unire a questa soluzione il lievito, facendolo sciogliere. Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati, sarà il momento di metterli in una planetaria con la farina 00, la farina di semola, l’olio e un pizzico di sale. Quando il composto sembrerà abbastanza elastico, sarà il momento di metterlo sul piano da lavoro, dandogli la forma di una sfera. Ora, bisognerà trasferirlo su un piano infarinato, lasciando lievitare per un paio d’ore. Nel mentre, si dovranno tagliare le cipolle in fette sottili, mettendole in una padella con un filo di olio e un pizzico di sale. Dopo averle fatte cuocere per una mezz’ora a fuoco basso, bisognerà metterle in una ciotola, dove precedentemente siano già stati aggiunti il tonno sgocciolato, il pecorino e un po’ di pepe.

E ora è tempo di riprendere l’impasto. Bisognerà dividerlo in delle palline uguali, e ognuna andrà stesa prima con il palmo della mano, e poi con il mattarello, fino a che non si otterrà un disco. Ora, bisognerà mettere al centro di ogni disco il ripieno di tonno, chiudendo l’impasto a mezzaluna, con i bordi sigillati. E adesso, bisognerà friggere i panzerotti in una padella con dell’olio di arachide, girandoli sempre per far cuocere bene tutti e due i lati. Quando saranno dorati, basterà farli sgocciolare e servirli!

Dunque, basterà un ingrediente che tutti hanno in casa potrà rendere la cena di Natale davvero unica!