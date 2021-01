Un ingrediente che abbiamo tutti in cucina è miracoloso per pulire le ditate dai vetri

Tenere la casa pulita si trasforma spesso in un lavoro a tempo pieno, e non c’è impresa più faticosa e meno gratificante che tenere puliti i vetri delle finestre. Per quanto ci sforziamo di sfregare via ogni alone e ditata, sembra che i vetri tornino ad essere sporchi pochi minuti dopo averli lucidati. Inoltre, un vetro sporco è difficile da nascondere, soprattutto quando il sole è basso. Con i raggi che battono direttamente sulla finestra, ogni macchia, alone o ditata viene messa inevitabilmente in risalto. Ma niente paura, esiste una soluzione sorprendentemente semplice che ci può aiutare a liberarci per sempre delle tanto odiate e temute ditate sui vetri. Un ingrediente che tutti abbiamo in cucina è miracoloso per pulire le ditate dai vetri.

L’ingrediente miracoloso contro le ditate

Un ingrediente che tutti abbiamo in cucina è miracoloso per pulire le ditate dai vetri: si trattà del tè. Proprio così, il comune tè da cucina, quello che compriamo in bustine o sciolto. È perfetto non soltanto come bevanda calda, ma anche come alleato per la pulizia della casa. Il tannino, una sostanza presente nel tè, è infatti perfetto come sgrassatore e lucidante. Proprio quello che ci vuole per eliminare quelle odiate ditate dai nostri vetri. Vediamo come utilizzare il tè per pulire i vetri.

Mettiamo il tè in uno spruzzino

Prepariamo un tè proprio come facciamo sempre. A questo scopo possiamo anche utilizzare delle bustine da tè vecchie, a patto ovviamente che non siano ammuffite. Lasciamo in infusione il nostro tè anche abbastanza a lungo. Una volta rimossa la bustina, lasciamo che il tè si raffreddi completamente. Poi, aiutandoci con un imbuto, trasferiamo il tè in un contenitore con uno spruzzino. Il nostro anti-ditate fatto in casa è pronto. Ci basterà spruzzarlo sui vetri e asciugarlo con uno straccio per liberarci finalmente di aloni, ditate e macchie.

Un altro eterno problema in casa è quello dello specchio appannato quando facciamo la doccia, ecco un trucco geniale per impedire che lo specchio si appanni a causa dell’umidità.