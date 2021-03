Esistono storie che ci rapiscono e che trattengono i lettori per ore senza che ci si accorga del tempo che scorre. Vi è in particolare un indimenticabile romanzo da leggere d’un fiato e regalare alle donne, ma che anche gli uomini dovrebbero attraversare. Si tratta di un testo di poco meno di 100 pagine che narra il modo in cui il protagonista trascorre una sola, lunga notte. Il testo “Nell’intimità” di Hanif Kureishi fa sentire la voce di un uomo che ripercorre gli amori del passato e le ribellioni dell’adolescenza. Il protagonista si chiede se sia il caso di gettare un colpo di spugna, lasciare la compagna e due figli e iniziare una nuova vita.

In un altro articolo la Redazione ha consigliato ai Lettori “Il romanzo da regalare e far leggere alle donne ormai sposate”. Ma anche gli uomini spesso si trovano dinanzi ad un bivio che li costringe a riflettere sul da farsi e soprattutto sulle difficoltà di lasciarsi tutto alle spalle. Perché allora “Nell’intimità” dello scrittore britannico è un romanzo indimenticabile da leggere d’un fiato e regalare alle donne? Perché sono stavolta le lettrici che avrebbero la possibilità di entrare a contatto con una mente maschile e con i dubbi e le incertezze dell’altro sesso. Siamo fin troppo abituati a pensare che siano soprattutto le donne a valutare quel che più è opportuno fare quando cala la noia sulla vita quotidiana. Nel breve romanzo invece si possono ascoltare le debolezze, i ripensamenti, le riflessioni, le perplessità e i desideri di un uomo che vuole cambiare rotta.

Le pagine di Hanif Kureishi sono piene di una meravigliosa spiritualità e pur tuttavia di facile lettura. Ogni parola del protagonista Jay risuona nella mente del lettore perché di fatto ciascuno di noi talvolta sperimenta il fastidio della routine familiare. Prima ancora che sorga il sole quest’uomo prende una decisione in merito al proprio futuro nell’arco di una sola notte. Il peso di una vita insoddisfacente ha per lungo tempo soppresso sogni e desideri che adesso premono alla porta. Ma per dare accoglienza a questa parte negata di sé dovrà rinunciare a quanto ha costruito a livello affettivo?

Riuscirà a liberarsi del fardello emotivo del passato e intraprendere una strada diversa in perfetta solitudine? Agli amanti della lettura consigliamo, oltre a questo capolavoro, anche “Il romanzo che non si deve assolutamente leggere quando si è tristi” di un altro grande scrittore vivente.