Forse non ti sembrerà vero ma c’è un modo semplice per versare i liquidi in tetrapak. Segui questi semplici suggerimenti e scoprirai questo incredibile trucco.

Incredibile trucco per versare correttamente latte e succhi. Alle prese con la confezione

A tutti può essere capitato di versare del latte o del succo sul tavolo. Si va di fretta, si apre la confezione ancora nuova e si versa male. Alcune confezioni, poi, sono più grandi e difficili da gestire. Specialmente per chi ha una mano piccola. Con lo stesso tetrapak alla prima pressione, subito si spinge il liquido di fuori, che fuoriesce all’improvviso. Di solito finendo sul tavolo o per terra.

Le bibite nel tetrapak

Tetra Pac è il nome dell’azienda svedese che ha ideato questo tipo di prodotto. Quello che pensiamo essere un semplice cartone pressato, invece è un materiale composito. C’è della cellulosa vegetale, ma anche strati di polietilene all’esterno e alluminio all’interno. Gli svedesi sono attenti all’ecosostenibilità e infatti la carta della confezione proviene da foreste certificate.

Proprio perché di materiale composito, lo smaltimento varia secondo la regione. Alcune raccomandano di smaltire la confezione nella carta, altre nella plastica e altre ancora nell’indifferenziata.

Un incredibile trucco per versare correttamente latte e succhi. Come si fa?

Tutti di fronte ad una confezione di latte o di succo nuova, prima di tutto, controllano la data di scadenza. Poi puliscono l’esterno con un panno umido, e solo a questo punto procedono con l’apertura.

Per aprire una confezione di tetrapak, in genere si tratta di svitare un tappo di plastica. Qui si hanno due possibilità. L’accesso diretto al succo, con la foratura automatica della protezione, oppure bisogna tirare una piccola guaina che protegge il liquido.

Fatto ciò, si è pronti per versare il succo o il latte. E’ proprio a questo momento che a volte il liquido fuoriesce in modo incontrollato e si sparge ovunque. Questo succede perché in genere si tiene il beccuccio di fuoriuscita verso il basso. All’interno del tetrapak entra l’aria e, con la fuoriuscita veloce del liquido, si crea una specie di singulto. Il getto del succo diventa così poco gestibile e a volte va dove non deve.

Per evitare ciò e avere anche un flusso più uniforme, basta mettere il beccuccio di uscita in alto.

Provare per credere!