Difficilmente stirare è un’attività divertente e interessante, potremmo anche dire che non piace a nessuno. Chi non sopporta stirare sa bene che combattere contro pieghe impossibili è una delle pari peggiori.

Non importa quante volte ci si passi il ferro, queste tornano sempre. Eppure con un po’ di ingegno e qualche ingrediente casalingo questo compito potrebbe non essere così difficile.

Se stiamo cercando un incredibile rimedio naturale per risparmiare e dire addio a pieghe e grinze, infatti, non possiamo non parlare dell’appretto.

Che cos’è l’appretto

L’appretto è quella soluzione che dà un grande aiuto per la stiratura di camicie e capi difficili. Questo prodotto aiuta a distendere i tessuti e a far scorrere meglio il ferro, rendendo la stiratura più semplice. Inoltre lascia sui capi un sottile strato protettivo che protegge dall’usura delle parti delicate, come ad esempio i colletti e i polsini delle camicie.

Come farlo in casa

Per preparare il nostro appretto fatto in casa avremo bisogno dell’amido di mais, di una bottiglia di acqua distillata e di uno contenitore a spruzzino.

Il procedimento è veramente semplice, basterà prendere il contenitore a spruzzino e aggiungere al suo interno fino a tre cucchiai di amido di mais.

La quantità varia a seconda della capacità del flacone, ma la regola generale è un cucchiaio ogni 250 ml di acqua.

A questo va unita, secondo le proporzioni indicate l’acqua distillata e aggiungere, se si vuole, qualche olio essenziale profumato come lavanda o rosmarino. È molto importante che l’acqua sia distillata, onde evitare spiacevoli depositi di calcare o di altri elementi sui panni puliti.

Si consiglia di scuotere sempre la bottiglia prima di ogni utilizzo e cambiare il contenuto del flacone ogni mese per evitare la creazione di batteri.

Una volta fatto tutto avremo pronto un incredibile rimedio naturale per risparmiare e dire addio a pieghe e grinze.

Per altri trucchi su come stirare meglio ecco un interessante articolo scritto dai nostri Esperti: le cinque cose da evitare quando si stira una camicia