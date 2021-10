Un impasto incredibile per questo dolce irresistibile e gustosissimo da mangiare in un solo boccone

Ci sono molte ricette di pasticceria che si possono preparare in pochi minuti. Si va da un classico prestofatto bianco e nero da inzuppare fino ad arrivare ai deliziosi muffin soffici e leggeri. Ma questa qui è una delle versioni più golose che si possa mangiare delle ciambelle al cioccolato, cucinate al forno e ricoperte di cioccolato.

Un tripudio di gusto tutto al cioccolato da preparare in soli 10 minuti per deliziare il palato di tutti, ma soprattutto una golosissima merenda, tra le più amate dai bambini. Un impasto incredibile per un dolce irresistibile e gustosissimo da mangiare in un sol boccone.

Come preparare una piccola prelibatezza da gustare in un solo morso

Le ciambelle sono un classico dei dolci americani. Una frittella dolce, piccola, grande, con il buco al centro e nella maggior parte delle volte molto decorata, chiamati doughnut.

Esistono due tipi di cottura per le ciambelle, al forno e fritte. Quelle fritte sono molto vicine alla cultura italiana delle graffe, chiamate anche zeppole e ricoperte da zucchero bianco e cannella. Mentre per quelle al forno sono ci si ispira ad un semplice dolce, il ciambellone, nella versione molto ridotta.

Per questa ricetta verranno impiegati pochi zuccheri e pochi ingredienti e il risultato sarà straordinario. Si possono apportare delle piccole variazioni, come ad esempio sostituire la vanillina con un essenza d’arancia, zenzero, cannella e così via.

Per la copertura, si potrà variare tra il cioccolato nero, bianco o al latte, che creeranno una vera e propria corteccia croccante come un cioccolatino. Dopo aver immerso la ciambella nel cioccolato, si potrà decorare con della frutta secca come la granella di nocciole, pistacchi o mandorle. Oppure delle frutta liofilizzata come i lamponi, le fragole, mirtilli e così via.

Ingredienti

120 gr di farina

80 gr di cacao amaro

1/2 bustina di lievito per dolci

1 uovo

60 gr di zucchero

1 vasetto di yogurt bianco

20 g di olio di semi di arachide o girasole

1 bustina di vanillina

cioccolato di copertura

15/20 ml di latte da sciogliere nel cioccolato di copertura

Procedimento

Iniziare la preparazione versando in una ciotola la farina, lo zucchero e il cacao che potranno essere mescolati e messi da parte. Invece con l’aiuto di uno sbattitore elettrico montare l’uovo con lo zucchero, aggiungere l’olio, lo yogurt e la bustina di vanillina.

Mescolare per qualche minuto ed aggiungere progressivamente la farina, lo zucchero e il cacao, facendo attenzione a non formare grumi nell’impasto. Ed infine aggiungere il lievito e mescolare per almeno un minuto.

Prendere gli stampini delle ciambelline, imburrarli, infarinarli e riempirli per circa 2/3. Infornare per circa 8 minuti a 180° C, sfornare e lasciar raffreddare prima di passare alla decorazione con il cioccolato di copertura.

