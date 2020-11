In un articolo precedente abbiamo imparato a fare un piatto semplice e gustoso con solo 2 ingredienti che costano pochi euro. In questo scopriremo un’idea originale per un primo piatto leggero e veloce, soprattutto economico.

Una ricetta napoletana rivisitata

Tutti conoscono l’antica ricetta napoletana “aglio olio e peperoncino”. Un primo piatto veloce che ha fatto compagnia a molti per un pasto veloce, che ha saziato la fame di altrettanti, mettendo la parola “fine” alle improvvise voglie notturne.

Un primo piatto unico nel suo genere, semplicissimo da realizzare, dalla preparazione veloce, economico e super gustoso. Probabilmente molti si saranno anche sbizzarriti durante la preparazione a avranno deciso di realizzarne delle varianti. In questo articolo presenteremo quindi un’idea originale per un primo piatto leggero e veloce, una ricetta rivisitata di un primo piatto squisito.

La sbriciolata al tarallo

La preparazione della sbriciolata al tarallo è pressoché identica a quella della ricetta tradizionale, che si può leggere qui.

La variante descritta in questo articolo sarà una sorpresa gradita a tutti gli appassionati del tarallo napoletano. Dal sapore unico e indimenticabile, il tarallo napoletano si fa con la sugna il pepe e le mandorle e manda le papille gustative in estasi.

Quanti, mangiandolo, si sono rammaricati per tutte quelle briciole che finivano tristemente in pattumiera, è difficile dire. Sono troppi. Tuttavia, c’è una soluzione a tutto. Quelle briciole non devono per forza essere buttate vie, anzi. I rimasugli di tarallo possono essere utilizzati come ingrediente segreto per una ricetta tradizionale rivisitata.

Il risultato è sorprendente, per non dire estatico. Una volta preparato un piatto succulento di spaghetti aglio olio e peperoncino, sarà sufficiente aggiungervi una sbriciolata di tarallo napoletano per dare un tocco di gusto inimitabile al pranzo. Provare per credere: sarà impossibile tornare indietro. Questa idea semplice, veloce ed economica può rivoluzionare le abitudini in tavola di molti, ma ne sarà valsa la pena.