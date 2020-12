Questo Natale sarà un pò particolare. Infatti l’atmosfera festiva è stata inquinata dalla paura di infettare sé stessi e i propri cari. Molti, infatti, hanno consapevolmente rinunciato a uscire di casa se non per stretta necessità proprio per essere sicuri di arrivare sani alle riunioni familiari.

Naturalmente in questo modo i regali sono venuti meno. Tuttavia se si desidera, comunque, fare un pensierino e non si ha avuto tempo di ordinare online, ecco qui uno spunto che può rivelarsi utile e carino. Oggi spieghiamo come non presentarsi a mani vuote con un’idea last minute da mettere sotto l’albero che accontenterà chi ama le dolci sorprese.

Il vin brulè fai da te

Per fare questo regalo saranno necessari pochissimi ingredienti che saranno presenti in qualunque cucina o che si possono reperire facilmente al supermercato.

Ecco qui la lista degli ingredienti:

a) zucchero di canna, quanto basta;

b) bacche di ginepro, quanto basta;

c) stecche di cannella, quanto basta;

d) semi di anice, quanto basta;

e) mele, quanto basta;

f) arance, quanto basta.

Come confezionarlo

Per presentare questo dono nel modo più carino possibile basta prendere un barattolino con chiusura ermetica. Riempirlo fino a metà di zucchero e inserire al massimo due stecche di cannella e tutti gli altri aromi.

Tagliare la frutta su un tagliere a fettine abbastanza spesse e esiccarla. Basterà lasciarla un paio di giorni sul termosifone o infornarla a 200 gradi per venti minuti.

Inserire qualche pezzo di mela o di arancia dentro il barattolo e chiudiamo il tutto ermeticamente. Scrivere su un bigliettino una dedica, specificando che per preparare il vin brulè basta versare un litro di vino rosso dentro un pentolino e inserire dentro il preparato a fiamma media per qualche minuto.

Oggi abbiamo proposto un’idea last minute da mettere sotto l’albero che accontenterà chi ama le dolci sorprese. Se si è interessati a utilissimi consigli per regali da comprare all’ultimo minuto nella nostra sezione dedicata alla cultura e alla società ci sono moltissime idee regalo che potrebbero essere molto utili. Ad esempio, ecco qui un dono adatto a tutti gli amanti della lettura, un piccolo elenco di tre libri dedicati al periodo natalizio.