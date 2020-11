Si sa la pasta integrale è spesso poco saporita. Inserirla nella nostra dieta è difficile anche per questo motivo. Il piacere che ne deriva da un bel boccone di pasta classico non ha paragoni. Ma per alcune persone le farine bianche possono portare problemi. Quindi vediamo una ricetta per dare gusto alla pasta integrale.

Un gustoso primo piatto che ci farà ricredere sulla pasta integrale

Il piatto che oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa vi proponiamo è penne integrali con crema di ceci e peperoni.

Ingredienti per 1 persona:

80gr di penne rigate integrali;

200gr di ceci già lessati;

1 peperone rosso;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo;

sale, olio e peperoncino q.b.

Procedimento

Per comodità si possono usare i ceci già pronti. Altrimenti se si ha tempo si possono preparare quelli secchi. Magari usando la pentola a pressione per velocizzare la preparazione.

Mettiamo sul fornello un pentolino con dell’acqua per cucinare la pasta. Prendiamo una padella, versiamo un giro d’olio d’oliva, lo spicchio d’aglio e il peperoncino tritato . Aggiungiamo un gambo di prezzemolo.

Facciamo soffriggere e aggiungiamo i nostri ceci. Lasciamo cuocere per una decina di minuti. Poi aggiungiamo un po’ di acqua presa dal pentolino che ci servirà per cuocere la pasta. A questo punto spegniamo il fornello. Trasferiamo i ceci in un contenitore e prendiamo il frullatore a immersione. Frulliamo i ceci, aggiungendo un po’ di olio se necessario. Continuiamo finché non avremo una crema.

A questo punto è il momento di preparare il peperone. Lo laviamo, puliamo e tagliamo a listarelle. Usiamo la padella in cui abbiamo cucinato i ceci. Un giro d’olio e tuffiamo il peperone. Lasciamolo rosolare per qualche minuto, così che diventi croccante. Nel frattempo abbiamo calato la pasta nell’acqua che stava bollendo. Scoliamola leggermente al dente. Ora versiamo la pasta nella padella con il peperone. Saltiamo il tutto. È il momento di aggiungere la nostra crema di ceci. Mescoliamo e serviamo con una spolverata di prezzemolo tritato.

Grazie alla crema di ceci e il peperone ci dimenticheremo che stiamo mangiando pasta integrale!