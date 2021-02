Un piatto veloce per mangiare più pesce nella nostra dieta. Uno spaghetto che piacerà a tutti. Facile da preparare. Con pochi ingredienti si può portare in tavola un ragù gustoso.

Un gustoso primo piatto a base di pesce leggero e pronto in 15 minuti

Il piatto della ricetta di oggi contiene un pesce poco utilizzato nelle nostre cucine. Il nasello. Gustoso e povero di grassi, è un pesce che si presta a diversi tipi di cottura. Preparato a ragù è squisito.

Ingredienti per 2 persone

170gr di spaghetti ristorante;

18ogr circa di filetti di nasello;

1 carota;

60gr di olive verdi;

150ml di passata di pomodoro;

del vino bianco;

Prezzemolo;

1 spicchio d’aglio;

1 costa di sedano;

mezza cipolla;

peperoncino;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto prepariamo la base del soffritto. Tritiamo finemente sedano, carota, cipolla e aglio. Prendiamo il filetto di nasello, meglio se già privato della lisca e pelle. Se non è già pulito, andranno tolti manualmente. Lo tagliamo in pezzetti abbastanza piccoli

Ora in una pentola dai bordi alti versiamo un po’ d’olio. Aggiungiamo il battuto di verdure e lo lasciamo soffriggere. Mescolando continuamente. Dopo qualche minuto aggiungiamo i cubetti di nasello. Lasciamo rosolare per un paio di minuti. Ora prendiamo il vino, basterà una tazzina. Facciamo sfumare finché non si sentirà più odore d’alcol. A questo punto aggiungiamo la passata. E facciamo cuocere a fuoco medio. Mescolando di tanto in tanto, per 10 minuti. Aggiustiamo di sale, pepe e peperoncino a piacimento.

Nel frattempo mettiamo l’acqua per la pasta. Scoliamo gli spaghetti al dente. Li tuffiamo nella pentola con il ragù di nasello e aggiungiamo le olive. Meglio se denocciolate. Mantechiamo per qualche minuto e finiamo con una spolverata di prezzemolo tritato.

Ecco quindi un gustoso primo piatto a base di pesce leggero e pronto in 15 minuti. Un modo diverso di mangiare un pesce che di solito si prepara soprattutto come secondo. Grazie alla sua polpa estremamente digeribile è un pesce adatto a tutti. E ottimo nelle diete povere di grassi.

