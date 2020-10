Quale piatto ricorda di più l’autunno di una buona e calda vellutata? Gli ingredienti con cui possiamo prepararla sono moltissimi. Tra zucca, ceci e zucchine si ha l’imbarazzo della scelta. Alcune vellutate hanno molti ingredienti e ricette complicate. In più non sempre il risultato è quello sperato.

Ma se gli ingredienti base sono piselli e patate, il risultato e il gusto sono assicurati. I piselli donano cremosità, le patate la corposità e i due si sposano alla perfezione. Servita calda, la vellutata di piselli e patate è perfetta per ogni occasione.

Questo piatto è un gustoso primo autunnale per andare a colpo sicuro anche nelle cene più importanti. La ricetta è davvero molto facile e gli step da seguire sono pochissimi. Ecco, quindi, come preparare la vellutata di piselli e patate!

Ingredienti per 2 persone

Per preparare la vellutata serviranno pochissimi ingredienti:

a) 350 grammi di piselli secchi;

b) 1 patata;

c) 500 ml di brodo vegetale;

d) 1 cipolla piccola;

e) Olio extravergine di oliva q.b.;

f) Sale q.b.

g) Pepe q.b.

Prima di tutto lavare bene i piselli secchi. Tagliare la patata a pezzi piccoli e metterla da parte.

Tritare finemente la cipolla. Versare la cipolla in una padella con un filo d’olio e far soffriggere per qualche minuto. Versare i piselli lavati nella padella. Lasciar rosolare i piselli per qualche minuto.

Coprire i piselli con il brodo vegetale. Aggiungere la patata a pezzi. Aggiungere sale e pepe quanto basta.

Lasciar cuocere per 40 minuti e mescolare di tanto in tanto. Versare il tutto in una ciotola e frullare fino ad avere una vellutata omogenea. Servire in tavola con un filo d’olio a crudo.

Ecco pronta la nostra vellutata di piselli e patate! Se la ricetta della vellutata è piaciuta, può interessare anche una leggera vellutata autunnale a base di ceci e sesamo.