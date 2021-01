La pasta sfoglia è davvero facile da usare per preparare piatti prelibati e gustosi. Cuciniamo quindi un gustoso piatto versatile di sfoglia davvero semplice e veloce da fare che andrà letteralmente a ruba in ogni occasione. Adatto come antipasto, come secondo ma anche come piatto unico, è perfetto persino durante i buffet. Il rotolo di pasta sfoglia riempito con prosciutto, formaggio e patate infatti ci soddisferà appieno.

Ingredienti

Per preparare il rotolo di pasta sfoglia riempito con prosciutto, formaggio e patate abbiamo bisogno di:

1 confezione di pasta sfoglia;

500g di patate;

150g di prosciutto cotto a fette;

150g di formaggio filante;

2 uova;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

sale q.b.;

pepe q.b..

Preparazione del rotolo di sfoglia

Prepariamo un gustoso piatto versatile di sfoglia davvero semplice e veloce partendo dalle patate. Laviamole e mettiamole in una pentola sul fuoco coprendole completamente con l’acqua; aggiungiamo anche un pizzico di sale grosso. Lasciamole bollire per mezz’ora circa, a seconda della loro grandezza. Capiremo che sono pronte quando infilzandole con una forchetta questa entrerà facilmente. Scoliamole e passiamole in uno schiacciapatate: la buccia si leverà da sola rimanendo all’interno dello strumento! Mettiamo le patate in una ciotola con un uovo, il sale, il pepe e il parmigiano grattugiato, e mescoliamo tutto assieme. Tagliamo anche il formaggio a piccoli dadini.

Apriamo ora la pasta sfoglia e allarghiamola un po’ con il mattarello. Ora ricopriamo tutta la superficie della sfoglia prima con la crema di patate, poi con il formaggio e infine con le fette di prosciutto. Arrotoliamo dalla parte lunga tutta la sfoglia e chiudiamo le due estremità. Appoggiamo il rotolo su una teglia coperta da carta forno e con un coltello facciamo dei tagli sulla parte superiore. Ora in una ciotola sbattiamo l’uovo che ci è rimasto e spennelliamo tutta la superficie del nostro rotolo. Inforniamo quindi in forno statico a 170 °C per circa mezz’ora, facendo attenzione a controllare la cottura.

Il nostro rotolo di pasta sfoglia riempito con prosciutto, formaggio e patate è finalmente pronto. Il suo aspetto fa davvero venire l’acquolina in bocca e il gusto sorprenderà il nostro palato.