Con le giornate corte e il freddo alle porte cresce sempre di più la voglia di pasti caldi. Ancora meglio se composti da piatti gustosi e tradizionali. Inoltre, l’avvicinarsi del Natale obbliga molti di noi a dover iniziare a pensare a cosa preparare per cenoni e pranzi vari.

Un’ottima opzione è quella di scegliere piatti di pesce. Tra questi, le ricette che prevedono una cottura in forno sono da preferire. Infatti, non bisognerà stare dietro al cibo mentre cuoce, ma basterà impostare il timer e, nel frattempo, ci si potrà dedicare ad altro. Perché non scegliere un gustosissimo secondo piatto di pesce ottimo per le giornate invernali? Stiamo parlando delle alici ammullecate, vediamo come prepararle!

Ingredienti per preparare circa 6 porzioni di alici ammullecate

1 kg di alici circa;

3 spicchi d’aglio;

50 g di prezzemolo;

3 limoni;

olio extravergine d’oliva q.b.;

origano q.b.;

pangrattato q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Ecco come procedere

Vediamo quindi come preparare un gustosissimo secondo piatto di pesce ottimo per le giornate invernali! Iniziare preriscaldando il forno a 160°C in modalità statica. Concentrarsi quindi sulle alici. Aprire le alici a libro dal lato del ventre e lavarle accuratamente. Togliere la spina, le lische e la testa. Quindi risciacquarle e lasciarle scolare. Intanto prendere aglio e prezzemolo e tritarli.

Prendere ora una pirofila e versarci dell’olio extravergine d’oliva. Quindi ricoprire il fondo di pangrattato. Coprire il pangrattato con uno strato di alici aperte a libro. Spargere ora sopra alle alici il trito di prezzemolo e aglio e del pangrattato. Aggiungere anche un pizzico di sale e di pepe. Fare altri strati di alici, trito e pangrattato. Quindi spremere i 3 limoni e versarlo sopra l’ultimo strato. Cuocere in forno per circa 30 minuti. Una volta sfornate, servire le alici calde. Ed ecco pronto uno squisito piatto da portare in tavola in qualunque occasione!