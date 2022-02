Spesso e volentieri durante il fine settimana abbiamo voglia di preparare qualcosa di buono, ma a volte possono mancare le idee per realizzarlo. Per questo oggi veniamo in aiuto con una preparazione molto semplice da fare, ma che sicuramente porterà gioia e allegria in tutta la famiglia. Ecco dunque come preparare un gustosissimo primo piatto di mare che sicuramente riuscirà a conquistare i palati dei nostri commensali. Vediamo insieme quali sono gli step per prepararlo.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

Ecco una breve lista della spesa per realizzare questa ricetta:

360 g di pasta corta, preferibilmente reginette;

360 g di filetto di salmone;

mezzo bicchiere di vino bianco;

40 g di pistacchi da sgusciare e tostare;

40 g di pomodori secchi sott’olio;

1 scalogno di medie dimensioni;

olio extravergine di oliva q. b;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.

Un gustosissimo primo piatto di mare come nessuno o quasi l’ha mai visto e che lascerà gli ospiti a bocca aperta

Per prima cosa è necessario lavare lo scalogno sotto acqua corrente e rimuovere le parti di scarto. Una volta mondato poi è necessario tritarlo finemente. Successivamente prendere una padella e inserirci un filo di olio extravergine di oliva. Fare appassire il tutto fino a quando sarà diventato dorato e leggermente trasparente.

Prendere poi il trancio di salmone, pulirlo bene dalle eventuali lische e rimuovere accuratamente la pelle. Tagliare il tutto a cubetti di dimensioni uniformi. Buttarli in padella e saltarli a fiamma viva per circa 7 o 8 minuti.

Nel frattempo mettere a bollire una pentola d’acqua per la pasta. Versare in un bicchiere il corrispondente di vino e sfumare bene. far cuocere fino a quando il tutto non sarà evaporato. Rimuovere i pomodori secchi dal barattolo e aggiungerli al composto.

Aggiustare alla fine con sale e pepe secondo il proprio gusto, mescolare e spegnere il fornello. Quando l’acqua sarà giunta al bollore, salare leggermente e buttare dentro le reginette.

Attendere il tempo indicato in confezione e scolare, aggiungendole al sugo. Mescolare bene e impiattare. Sgusciare uno ad uno i pistacchi e saltarli in una padella antiaderente per conferire loro maggiore croccantezza. Alla fine spolverarli su ogni porzione una abbondante dose. Se invece volessimo altre ispirazioni su questa falsariga, consigliamo di provare la pasta allo stracotto di polpo.

