Se durante la settimana complice il lavoro non abbiamo tantissimo tempo e voglia di metterci ai fornelli la domenica qualcosa cambia. Anche e solo per il fatto di raccogliere finalmente attorno al tavolo tutta la famiglia lo spunto per preparare qualcosa di sfizioso c’è. Ecco allora un gustosissimo primo per la domenica veloce da preparare e benefico per il cuore utilizzando pochissimi ingredienti ma molto ben mixati tra loro.

Un gustosissimo primo per la domenica veloce da preparare e benefico per il cuore

Utilizzeremo il salmone, del peperoncino e della frutta secca a nostro piacere. Nulla di difficile ma un primo assolutamente fresco e perfetto per l’estate. Consigliamo la pasta corta in primis penne e mezze penne che ben si prestano ad accompagnare il salmone.

Mentre la pasta bolle scottiamo il salmone in padella con un goccio d’olio e qualche aroma, tra cui consigliamo anche l’erba cipollina.

Due le alternative per la nostra frutta secca che possiamo tritare finemente e aggiungere al soffritto o mixare con un goccio di latte creando un pesto davvero saporito. Una volta scolata la pasta facciamo saltare i nostri ingredienti assieme per un minuto e serviamo con un bel vinello bianco fresco leggero.

L’importanza del salmone

Inutile negare che questa pasta si basa sul salmone come ingrediente principe e proprio per questo è bene sceglierlo di qualità. Come orientarsi tra i vari tipi di salmone e quale scegliere al supermercato? Solitamente troviamo la distinzione tra salmone dell’Atlantico e del Pacifico. Nei nostri supermercati troveremo soprattutto quello scozzese, norvegese e irlandese. Esistono tra loro delle differenze e le vediamo subito.

Mare mosso o mare fermo

I salmoni della Scozia e dell’Irlanda sono tra i più amati a tavola semplicemente perché vivono in acque con maggior presenza di ossigeno e in mari più mossi. Questo comporta una maggior salute del pesce rispetto a quello norvegese che vive nei fiordi e quindi in acque più ferme. Concetto che si trasforma di solito in prodotto maggiormente qualitativo e dalla carne più tenera.

