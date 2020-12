Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Voglia di qualcosa di diverso? Allora oggi proponiamo un goloso piatto unico di stagione per deliziare i palati di tutta la famiglia, le crespelle ricotta, spinaci e menta. Scopriamo come portare in tavola delle deliziose e fumanti crespelle ricotta, spinaci e menta.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa quattro persone:

a) 150 millilitri di latte;

b) olio extravergine di oliva quanto basta;

c) sale, quanto basta;

d) pepe, quanto basta;

e) menta essiccata, quanto basta;

f) un uovo;

g) 500 grammi di spinaci freschi o congelati;

h) 30 di formaggio grattugiato, preferibilmente parmigiano reggiano;

i) 200 millilitri di besciamella confezionata;

l) 200 grammi di ricotta;

m) uno spicchio di aglio.

Il procedimento

Per prima cosa è necessario preparare l’impasto per la crespella. Basta prendere una terrina e sgusciare dentro l’uovo, incorporando con una frusta la quantità di latte indicata.

Aggiungiamo anche un pizzico di sale e mescoliamo il tutto. Ricopriamo questo composto con una pellicola e lasciamola a riposo per trenta minuti. Una volta passato questo tempo, prendiamo una padella antiaderente e imburriamola leggermente. Versiamo un leggero strato di pastella e facciamolo cuocere da entrambi i lati, aiutandoci a girare la crepe con l’aiuto di una spatola.

Una volta ottenuto il numero desiderato di crespelle, mettiamoci a bollire gli spinaci. Il tempo indicato è dieci minuti. Scoliamoli e strizziamoli bene. Una volta pronti, bisogna prendere le crespelle e farcirle con gli ortaggi e il formaggio che si desidera, in questo caso noi abbiamo scelto la ricotta.

Inserire nella crema la quantità desiderata di menta esiccata. Piegare le crepes per formare un triangolo. Prendiamo una pirofila, imburriamola, inseriamo le crespelle e ricopriamole di besciamella. Cospargiamo la superficie di formaggio grattugiato. Cuociamo a 200 gradi per venti minuti circa.

Oggi abbiamo dato un’idea innovativa per preparare un goloso e unico piatto di stagione per deliziare i palati di tutta la famiglia: le crespelle ricotta, spinaci e menta.

