Quando si prepara un pranzo, o una cena, per amici e parenti è sempre una buona idea avere pronto un dolce sfizioso e invitante. In questo modo potremo concludere il pasto in bellezza, dando soddisfazione anche a quella voglia di trasgredire grazie a un piccolo peccato di gola.

In questo articolo vedremo assieme come preparare un goloso dolce al cucchiaio, semplice ed economico per stupire tutti a fine pasto: la zuppa inglese al mascarpone.

Gli ingredienti per la zuppa inglese al mascarpone

Per quattro porzioni:

a) 320 grammi di mascarpone;

b) 200 grammi di ricotta vaccina;

c) 120 grammi di zucchero semolato;

d) 16 savoiardi;

e) marsala secco;

f) 16 centilitri di alchermes;

g) cacao amaro;

h) menta fresca.

Il procedimento passo per passo

Il primo passo sarà setacciare la ricotta in una ciotola capiente, usando un setaccio a maglie molto strette.

Dovremmo poi frullare la ricotta, così ottenuta, insieme allo zucchero fino ad ottenere una crema leggera e priva di grumi.

Aggiungiamo allora il mascarpone e continuiamo a frullare il tutto per almeno due minuti. Lasciamo il composto a riposare per qualche minuto e, poi, uniamo il marsala secco mescolando il tutto in modo da ottenere un composto uniforme.

Fatto questo tagliamo i savoiardi e inzuppiamoli, velocemente e solo dal lato superiore, in una vaschetta di alchermes diluito in acqua.

Prendiamo ora delle coppette e dei bicchieri per preparare i nostri dolci come originali monoporzioni. Ne ricopriremo il fondo con uno strato di crema al mascarpone e sopra uno strato di savoiardi, ripetendo questo procedimento fino raggiungerne l’orlo.

Facciamo attenzione a ricoprire l’ultimo strato di mascarpone e facciamo riposare le monoporzioni in frigorifero per almeno tre ore.

Cinque minuti prima della fine del pasto potremo allora prenderle e aggiungere una spolverata di cacao in polvere con qualche fogliolina di menta come decorazione.

Ecco allora che saremo pronti a presentare un goloso dolce al cucchiaio, semplice ed economico per stupire tutti a fine pasto.

