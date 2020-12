Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli amaretti sono un’eccellenza piemontese conosciuta in tutto il mondo. Oggi prepareremo una rivisitazione light del dolce tipico Bonet. Da leccarsi i baffi senza rinunciare alla linea!

Un goloso dolce a base di amaretti da mangiare senza preoccuparsi della linea

Per preparare questo gustoso dolce avremo bisogno di pochi ingredienti. E il suo contenuto per porzione sarà solo di 100kcal. Non male per un dolce, no?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti per 4 persone

250ml di latte scremato;

25gr di cacao amaro;

25gr di amaretti;

50gr di zucchero;

2 uova;

acqua;

1 cucchiaino di rum.

Procedimento

Dividiamo il tuorlo dagli albumi. Montiamo a neve gli albumi e li mettiamo da parte. In una ciotola mettiamo i tuorli e 30gr di zucchero. Li mescoliamo con le fruste elettriche finché non otterremo un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo a questo punto il cacao amaro e mescoliamo con una spatola di silicone. Aggiungiamo ora il latte e il rum e usiamo la frusta per mescolare il composto.

Ora si possono aggiungere gli albumi montati a neve. Vanno incorporati nel composto usando la spatola e mescolando in modo delicato. Così da far entrare aria nel composto. Dal basso verso l’alto.

Prendiamo i 20gr di zucchero rimasti e caramelliamoli. In un tegamino con un paio di cucchiai di acqua. Una volta pronto il caramello lo versiamo in ogni stampino. Facendo in modo che il caramello ricopra bene tutte le pareti dello stampino.

Ora non ci resta che riempire gli stampini. Mettiamo un po’ di composto e poi degli amaretti sbriciolati con le mani.

È il momento di infornare. Mettiamo gli stampini in una teglia bassa con circa due dita di acqua. Inforniamo a 160° gradi in forno statico per 40 minuti. A fine cottura aspettiamo qualche minuto prima di estrarre gli stampini. Li capovolgiamo sul piatto e il dolce è pronto!

Ed ecco un goloso dolce a base di amaretti da mangiare senza preoccuparsi della linea. Grazie al latte scremato e alle poche uova questo dolce sarà molto più magro. Si può anche sostituire il latte scremato con del latte vegetale. Si possono anche cucinare i propri amaretti, la ricetta è consultabile qui. Questo dolce è assolutamente da provare.