Se nessuno in famiglia mangia volentieri le verdure, bisogna trovare dei modi inventivi per cucinarle. A volte sarà necessario pasticciarle, ma l’aggiunta di questo gruppo alimentare all’interno di una dieta è talmente importante che bisogna passarci sopra.

Per questo motivo abbiamo in serbo una ricetta che permette di portare in tavola un goloso contorno facile e veloce che piace a tutti, gli spinaci filanti.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, gli ingredienti occorrenti:

a) 500 grammi di spinaci freschi o surgelati;

b) sottilette, quanto basta (oppure un qualsiasi formaggio filante);

c) sale, quanto basta;

d) parmigiano reggiano da grattugiare o già grattugiato (facoltativo);

e) pepe nero, quanto basta;

f) burro, quanto basta.

Il procedimento

Ecco come preparare un goloso contorno facile e veloce che piace a tutti, gli spinaci filanti.

Innanzitutto procurarsi una padella abbastanza capiente e metterla sui fornelli. Far sciogliere al suo interno il corrispettivo desiderato di burro a fiamma dolce. È possibile anche usare l’olio extravergine di oliva o l’acqua, ma il burro renderà il risultato finale più cremoso e accattivante.

Una volta che sarà liquefatto inserire gli spinaci freschi oppure congelati. Far andare per cinque minuti circa. Nel momento in cui si saranno ristretti, giriamoli bene con una spatola per farli insaporire.

A questo punto saliamo e pepiamo come preferiamo. Aggiungiamo la quantità desiderata di sottilette o del formaggio filante da noi scelto. Quindi mescoliamo energicamente e amalgamiamo il tutto.

Se vogliamo rendere il piatto più “formaggioso” aggiungiamo una bella spolverata di parmigiano. Finiamo con del pepe nero.

In questo articolo abbiamo spiegato come preparare un goloso contorno facile e veloce che piace a tutti, gli spinaci filanti.

Suggeriamo di non perdere altri utili consigli riguardanti il benessere e la salute facendo levo su un sano e corretto regime alimentare. Rimanendo in tema ortaggi, ecco una pietanza che piacerà di sicuro ai bambini, i broccoli gratinati.