Buon Halloween! Vediamo, oggi, in quest’articolo, come preparare un golosissimo dolce da gustare il mattino o a merenda.

Nonostante quest’anno sia meglio mantenere il più possibile il distanziamento sociale, perché non sfruttare l’occasione per cucinare qualcosa di dolce da conservare anche per i prossimi giorni? Per rallegrarvi la giornata oggi vi spieghiamo come preparare un golosissimo dolce da gustare il mattino o a merenda.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) 150 grammi di farina 00;

b) un pizzico di sale fino;

c) 150 grammi di latte intero;

d) 30 grammi di zucchero bianco;

e) 100 grammi di ricotta vaccina;

f) 180 grammi di pere;

g) 6 grammi di lievito di birra fresco;

h) olio di semi di arachidi per friggere quanto basta;

i) zucchero quanto basta per la guarnizione.

Il procedimento da seguire

Oggi prepariamo insieme un golosissimo dolce da gustare il mattino o a merenda!

Per prima cosa, mettiamo il latte all’interno di un pentolino fino ad intiepidirlo. Aggiungiamo la quantità indicata di lievito di birra e mescoliamo con un cucchiaino per scioglierlo adeguatamente.

Trasferiamo il liquido in una ciotola di vetro, aggiungiamo lo zucchero e la farina. Facciamo attenzione, però, a mettere questi due ingredienti man mano, aiutandoci con una frusta.

Questo permetterà di azzerare i grumi. Amalgamiamo la ricotta, aggiungiamo anche un pizzico di sale e continuiamo a mescolare.

A questo punto sbucciamo e tagliamo la pera, buttando via le parti di scarto. Tagliamo il frutto a cubetti e distribuiamoli all’interno dell’impasto.

Una volta che il composto sarà un tutt’uno, lasciamo riposare per due ore con la pellicola. Una volta finito il processo, mettiamo a scaldare l’olio di semi fino a che non si metterà a sfrigolare.

Prendiamo, quindi, una parte di impasto, con l’aiuto di un cucchiaio, e versiamolo nell’olio. Friggere, infine, le frittelle per circa cinque minuti, girandole spesso. Rimuoviamole solo quando risulteranno croccanti e dorate. Prima di servirle intingiamole nello zucchero.

Ecco la spiegazione esaustiva su come preparare un golosissimo dolce da gustare il mattino o a merenda.

