Molti italiani dopo due anni di chiusure non vedono l’ora di approfittare di weekend, ponti e vacanze per potersi concedere qualche giorno di relax. Questo trend andrà man mano ad allentarsi con l’arrivo della bella stagione e con la conseguente diminuzione dei contagi di coronavirus. Per accontentare questo desiderio, oggi noi di ProiezionidiBorsa parliamo di un’interessante iniziativa presente su tutta la penisola che permette di ottenere a proprio piacimento uno sconto sul proprio soggiorno in numerosi hotel. Infatti, è possibile ottenere un giorno gratis di vacanza approfittando di questa offerta limitata. Vediamo subito nel dettaglio come possiamo fare per trarre vantaggio da questa promozione.

L’interessante iniziativa del B&B day

Si è giunti oramai alla quindicesima edizione del B&B day, partito nel lontano 2006 e fermatosi solo un anno a causa della pandemia. Questa iniziativa mira a valorizzare i Bed and breakfast italiani presenti su tutto il territorio nazionale, conferendogli maggiore visibilità.

Ad oggi sono presenti sul sito ufficiale oltre un centinaio di strutture che aderiscono a questa giornata. Per gli utenti è possibile dunque prenotare un periodo di due o tre giorni, ricevendo però una notte in omaggio. Vediamo dunque nello specifico come possiamo fare per usufruire di questa vantaggiosa offerta.

Un giorno gratis di vacanza se si approfitta di questa imperdibile offerta in molti borghi e città di Italia

Basta infatti entrare sul portale ufficiale e cominciare a fare una ricerca basata sui propri gusti. È infatti possibile scegliere fra molte categorie. Ce ne sono per tutti i gusti: infatti è possibile recarsi in località termali e marittime, ma anche lacustri o di montagna. Però è anche possibile visitare alcuni borghi e molte isole. Inoltre, si possono anche esprimere delle preferenze sul tipo di struttura in cui alloggiare. Sono presenti, ad esempio, anche delle strutture per famiglie, delle dimore storiche o delle case di design. La cosa importante è prenotare delle date che includano sabato 5 marzo 2022. Quindi si può scegliere di fare un weekend lungo da venerdì 4 a domenica 6 oppure prenotare solo sabato e domenica o venerdì e sabato. Qualunque sia la scelta, si otterrà la notte del 5 in maniera totalmente gratuita.

Lettura consigliata

Un’occasione imperdibile in questa meravigliosa Regione ricca di storia e di buon cibo che ha messo in palio dei bonus vacanze molto vantaggiosi