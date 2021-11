Con le basse temperature di questo periodo, pochi pensano a viaggiare e spesso rimangono a casa a leggersi un libro o guardare una serie TV. Tuttavia, sarebbe un errore escludere a priori la possibilità di farsi un bel weekend da qualche parte.

Dopotutto, ci sono molti posti da visitare che regalano grandi soddisfazioni in autunno. Per chi vuole stare in Italia, proponiamo questi tre luoghi fatati da visitare fra settembre e ottobre per godersi il foliage e i colori dell’autunno.

Chi, invece, vuole andare all’estero, può continuare a leggere questo articolo. Infatti, oggi andiamo a scoprire una meta davvero favolosa, con temperature miti e tante cose da vedere. Ecco, quindi, un gioiello sul mare ricco di storia che tutti dovrebbero visitare a novembre.

La fantastica località portoghese

Oggi consigliamo a tutti di andare a fare un weekend a Lisbona. Si tratta della capitale del Portogallo, una fantastica meta sull’Oceano Atlantico che non può mancare a nessun viaggiatore.

In questo periodo, la maggior parte d’Europa sta patendo il freddo, ma non il Portogallo. A Lisbona, infatti, le temperature si avvicinano ai 20 gradi. Quindi, non è il caso di portare vestiti pesantissimi, perché il clima è molto temperato. Si tratta, perciò, di un’ottima meta soprattutto per chi viene dalle regioni più fredde d’Italia, per ritrovare un po’ di tepore.

Ovviamente, non è solo la temperatura a rendere interessante questa città. Si tratta, infatti, di una meta molto affascinante, con tanti bar, ristoranti e soprattutto con monumenti estremamente interessanti. I prezzi per fortuna sono anche contenuti, quindi si può godere dell’ospitalità portoghese senza dover spendere tantissimi soldi.

Dunque, che cosa vedere in questa meravigliosa città? Consigliamo, innanzitutto, di andare alla torre di Belém, costruita nel sedicesimo secolo e che oggi è forse il principale simbolo della città. Passiamo, poi, alla città vecchia di Lisbona, il quartiere dell’Alfama. Semplicemente passeggiare in mezzo alle strade e ai vicoli di quest’area ci porta indietro nel tempo e ci rapisce con la sua bellezza.

Forse, però, il monumento più celebre di quest’area si trova a mezz’ora circa di macchina da Lisbona, ed è Sintra. Questa località è patrimonio dell’umanità per l’UNESCO. Qui si trovano eleganti chiese barocche, edifici coloratissimi e grandi palazzi di re e regine portoghesi.

Insomma, bel clima, ottimo cibo a prezzi ragionevoli, storia e cultura non mancano affatto in questa magnifica città. Consigliamo di visitarla al più presto, ora che i turisti per le sue strade non sono troppi.