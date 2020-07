I nostri analisti hanno scovato un gioiello nascosto a Piazza Affari che potrebbe triplicare il suo valore nei prossimi mesi. Stiamo parlando di MAPS un titolo a piccola capitalizzazione (23 milioni di euro) che negli ultimi tempi è stato molto penalizzato nonostante le ottime potenzialità.

Secondo l’unica casa d’affari che si occupa del titolo, alle quotazioni attuali MAPS è sottovalutato del 40%. Un livello di sottovalutazione che trova riscontro sia nel price to book ratio, che nell’analisi basata sui multipli degli utili. Nel primo caso, infatti, per MAPS il PB vale 2,4 contro il 3,8 del settore di riferimento. Passando all’analisi basata sul PE, invece, il PE di 11,4 del titolo è da confrontare con il 19,3 del settore di riferimento.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una performance straordinaria del titolo.

Una conferma di queste aspettative si ha andando a studiare i grafici dei prezzi sui diversi time frame.

Un gioiello nascosto a Piazza Affari che potrebbe triplicare il suo valore: come operare sul titolo MAPS

Il titolo azionario MAPS (MILMAPS) ha chiuso la seduta del 17 luglio in ribasso del 2,38% rispetto alla seduta precedente a quota 2,46€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista, ma al momento è in difficoltà e si sta aggrappando al supporto in area 2,471€. Chiusure giornaliere inferiori a 2,413€ farebbero accantonare, almeno temporaneamente, lo scenario rialzista. In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso area 2,181€ che potrebbe rappresentare anche un ottimo punto di ingresso.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al rialzo il potenziale di apprezzamento sarebbe superiore al 40%.

Time frame settimanale

Con il supporto di un segnale di BottomHunter, la proiezione in corso su MAPS è rialzista. Tuttavia non va trascurato il fatto che le quotazioni non riescano a superare la resistenza in area 2,669€, Questo livello rappresenta la chiave per capire il futuro del titolo. Una chiusura settimanale superiore a 2,669€ farebbe scattare il titolo verso gli obiettivi indicati in figura.

Da notare che la massima estensione rialzista si trova in area 8,61€, per cui raggiungere questo livello vorrebbe dire triplicare l’attuale valore della azioni MAPS.

Solo chiusure settimanali inferiori a 1,96 dovrebbero far scappare dal titolo.

