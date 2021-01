Il giorno dell’Epifania è ormai alle porte e non c’è niente di peggio che arrivarci impreparati. Il 6 gennaio è un giorno speciale per milioni di bambini nel mondo, che si divertono a svuotare le calze piene di dolcetti o di carbone. Ebbene sì, i bambini più monelli riceveranno il temuto carbone. Ma niente paura, l’usanza di regalare carbone nero e immangiabile non è più in vigore da anni. Da svariati anni, il carbone è preparato utilizzando zucchero a velo, alcool e colorante alimentare.

Questo giorno di festa, nel corso dei secoli, ha attirato attorno a sé molto interesse. Alcuni paesi europei, più di altri, rimangono fedeli alla tradizione che vede i Re Magi protagonisti della giornata. Nella zona centrale dell’Europa, quella del Benelux per intendersi, tradizione vuole che si prepari un dolce molto particolare, la Galette des Rois.

Le ricetta originale

La Galette des Rois, un gioco divertente e goloso per grandi e bambini da fare il giorno dell’Epifania, compare per la prima volta nel 1300. La versione originale era, per forza di cose, composta da alimenti estremamente poveri che si reperivano facilmente in ogni cambusa. La base della Gallette era formata da uno strato di pasta secca, mandorle e mele. Per quanto riguarda il ripieno invece, si preparava una crema a piacere nella quale si nascondeva una fava secca o un fagiolo.

Comincia il gioco

Appena sfornata la torta, occorre conteggiare in maniera estremamente precisa il numero di commensali che gusteranno questo dessert. Questo elemento è di fondamentale importanza, per la buona riuscita del gioco. Ogni fetta rappresenta un giocatore. L’usanza recita che sia il più anziano del tavolo a tagliare la torta mentre quello più giovane assegna le fette in maniera casuale.

Colui che trova la fava vince il gioco e, per tutta la giornata sarà decretato re. Per rendere l’esperienza ancora più divertente, il re della giornata dovrà indossare una corona dorata. Questo copricapo, ha un nome ben preciso “corona Douce”. Per realizzarla occorre ritagliare una corona in cartoncino e colorarla per aumentarne l’effetto scenografico.

Ebbene sì, esiste un gioco divertente e goloso per grandi e bambini da fare il giorno dell’Epifania. La Galette des Rois un passatempo che unisce curiosità e gusto, assolutamente da provare.

