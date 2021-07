Un giardino senza un cespuglio di rose o un arco con rose rampicanti perde un po’ il suo fascino. Questi fiori donano eleganza e raffinatezza ad ogni angolo verde della nostra casa. Scegliere la varietà giusta di rose non è sempre facile. Spesso conosciamo le più famose, senza sapere che esistono dei tipi bellissimi. Originali e poco comuni, che se piantati nel nostro giardino ci garantiscono un effetto “wow”.

Pergolato o arco di classe con queste rose

Se abbiamo la fortuna di avere un giardino abbastanza grande, non può mancare una zona relax. Con un tavolino e delle sedie per goderci la brezza serale. E cosa c’è di più raffinato di un pergolato in legno? O un arco in ferro battuto che sembra uscito da un giardino reale. Per dare enfasi a queste strutture, la rosa da scegliere è una rosa rampicante. La zephirine drouhin è la scelta giusta.

Un giardino spettacolare ed elegante con queste 3 bellissime varietà di rosa

La rosa più diffusa nei giardini è sicuramente la rosa floribunda. Frutto di un’ibridazione artificiale degli inizi dell’800. Si presenta in piccoli arbusti ed è una rosa diffusissima perché non ha bisogno di molte cure. È anche molto resistente. Ma se vogliamo un giardino raffinato, scegliamo la rosa foetida persiana. Anche questa varietà si sviluppa in arbusti. Ma la sua particolarità è il colore giallo vivo. Dai petali pieni e folti, quasi non sembra una rosa.

Per finire una varietà senza spine. La rosa banksiae. È una rosa rampicante e ha bisogno di molto spazio, a differenza delle altre varietà. Veniva coltivata in Cina da centinaia di anni e finalmente è sbarcata anche nel resto del mondo. La varietà Lutea presenta dei boccioli gialli piccoli e molto vicini. Che una volta fioriti quasi sembrano un bouquet già pronto. La varietà Normalis è bianca e profuma di violette.

Quindi, avremo un giardino spettacolare ed elegante con queste 3 bellissime varietà di rosa. Il mondo delle piante è ricco di specie poco conosciute. Ma che meritano davvero una ricerca in più, soprattutto se amiamo avere un giardino fiorito. Facciamo un salto al vivaio e scopriamo nuove piante!