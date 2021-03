Può capitare che correndo nei parchi o passeggiando per strada s’incontri un cane che si mostra aggressivo. Ci sono alcune mosse da fare per calmare un cane di questo tipo. Ecco allora un gesto simpatico per tranquillizzare un cane che si mostra aggressivo verso di noi.

Come riconoscere un cane aggressivo

Gli animali più aggressivi sono quelli che hanno subito dei torti o che sono stati abbandonati. In genere reagiscono male e mostrano solo la loro paura a causa delle esperienze negative fatte. È possibile incontrarli per strada e se si mostrano aggressivi ci vuole una certa prudenza.

Il cane aggressivo non è tanto quello che abbaia, ma piuttosto quello che ringhia e peggio mostra i denti.

Come agisce un cane aggressivo

In questi casi è un cane da evitare perché può passare all’azione. Il cane quando aggredisce non parte mai da lontano, ma solo da vicino e senza abbaiare. In genere ha due tipi di morso successivi. Il primo è un morso doloroso che serve soprattutto a stordire la preda. Il secondo invece è dato per causare dei danni.

Che cosa non fare

Se c’è una cosa che non bisogna assolutamente fare è quella di scappare. Il cane più piccolo come il chihuahua può correre a una velocità di 25 km/h, che corrisponde a quella di un corridore. Un levriero può anche superare i 70 Km/h, perciò correre è inutile.

Altra cosa da non fare è di fissarli negli occhi, poiché sarebbe un gesto di sfida, aumenta la loro aggressività e potrebbe far scattare l’attacco.

Un gesto simpatico per tranquillizzare un cane che si mostra aggressivo verso di noi

Possiamo invece allontanarci pian pianino senza voltare le spalle e assumendo una posizione di sbieco. Il fatto di non guardarlo negli occhi è già un segnale che gli mostra che siamo disinteressati a lui.

Possiamo anche leccarci le labbra tirando fuori la lingua e subito ritraendola. Questo gesto secondo gli esperti significa nel linguaggio dei cani, “calma”, desiderio di uscire da una situazione stressante. È un gesto da fare velocemente, perché se indugiassimo sul leccarci le labbra allora significherebbe che abbiamo fame. In questo caso è meglio avere a portata di mano un buon snack da condividere.

Mantenere la calma è sempre la mossa vincente in queste situazioni. Un altro articolo interessante riguarda il capire come fa un cane a dirci che ha voglia di giocare.