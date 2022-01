I nostri animali domestici spesso sono membri della famiglia a tutti gli effetti. Vogliamo bene al cane o al gatto e ci prendiamo cura di loro come se fossero dei figli o anche dei fratelli. Il padrone spesso si sforza di capire che cosa vuole il gatto o il cane o quali siano i suoi problemi. Purtroppo gli animali non hanno il dono della parola ma un padrone può capire molto osservando il loro comportamento. Per esempio un gatto soffia e fa le fusa ma cosa significa quando strizza gli occhi, mangia l’erba e scava la sabbia? Questi comportamenti preludono a problemi dell’animale? Scopriamolo nelle righe seguenti.

Il gatto insieme al cane è l’animale domestico preferito. Gli antichi egizi hanno considerato il gatto un animale sacro per 30 secoli. Molti considerano il felino un po’ misterioso e per gli studiosi tutt’oggi alcuni suoi comportamenti sono considerati inspiegabili. L’antrozoologia è la scienza che studia le interazioni tra esseri umani e gli animali. Se un padrone vuol capire meglio il comportamento del suo gatto dovrebbe conoscere come il felino vede l’essere umano. Ebbene qualcuno si stupirà nello scoprire come il gatto vede l’uomo e magari si meraviglierà nello scoprire il significato di alcuni comportamenti dell’animale.

Un gatto soffia e fa le fusa ma ecco cosa significa quando strizza gli occhi, mangia l’erba e scava la sabbia

Per un padrone capire meglio il proprio gatto non è un vezzo ma è anche una necessità. Poiché il gatto non ha il dono della parola non può comunicare al padrone quando ha un problema di salute. Il padrone deve scoprire se il suo felino ha un problema osservando il comportamento e verificando se c’è qualcosa di anomalo. Ad esempio con l’arrivo della primavera il gatto potrebbe manifestare un serio problema che un padrone attento può prevenire.

I padroni di un gatto sanno che quando l’animale soffia si sente minacciato ed è pronto al combattimento. Anche il significato delle fusa è abbastanza intuitivo. Il gatto quando fa le fusa dimostrare contentezza e gratitudine al padrone o magari è un segnale di desiderio di cibo o attenzioni. Ma cosa significa quando strizza gli occhi? Per il gatto strizzare gli occhi è un po’ come fare le fusa, un gatto che stringe gli occhi è come se sorridesse. Il felino con quel gesto vuole mostrare gratitudine e contentezza, è un gesto di affetto che richiede anche di essere ricambiato.

Un gatto che all’aperto inizia a mangiare l’erba non deve preoccupare. L’animale ingerisce l’erba per vomitare il cibo che non ha digerito. Sei il padrone nutre correttamente l’animale in teoria il gatto non ha bisogno di mangiare l’erba.

Infine un gesto che può apparire abbastanza incomprensibile è quello di fare le buche nella sabbia, compresa quella nella lettiera. Il gatto fa le buche nella sabbia per nascondere i bisogni che ha appena fatto e coprire i propri odori. Con questo gesto il felino vuole evitare che un predatore possa accorgersi di lui.

Approfondimento

Se il cane ha questo grande problema è colpa del padrone