In Italia nel silenzio più assoluto c’è chi sta già scommettendo sull’avocado. Il clima caldo nel Sud Italia ha creato le migliori condizioni per far crescere l’avocado. Dunque non deve meravigliare se un frutto tropicale cresce nel Tacco dello Stivale e presto diventerà un favoloso asset di investimento.

Mangiamo tanto avocado

La richiesta di avocado in tutto il mondo è aumentata a dismisura. Quattordici anni fa il consumo di avocado era di 3.600 tonnellate ora siamo vicino alle 17.000 tonnellate secondo un report della Fao. In Italia la voglia di avocado ha raggiunto numeri importanti perché viene visto come un alimento sano ed equilibrato. Inoltre i nostri connazionali lo adorano per preparare insalate, oppure da usare come ingrediente per panini o semplicemente da spalmare sul pane fresco. Ma viene utilizzato anche come ingrediente per scrub per viso e corpo.

Vista la versatilità dell’alimento in Italia sono sorte le prime coltivazioni soprattutto in Puglia.

Coltivare il frutto tropicale

Chi ha scommesso su questo frutto tropicale è conscio che i tempi per coltivare l’avocado sono lunghi e soprattutto ci vuole molta attenzione. Infatti servono 4 anni per ottenere un primo raccolto ma ben 15 per raggiungere la massima produzione. Dunque non è escluso che sulle nostre tavole troveremo avocado non provenienti dal Sudafrica e dalla California ma made in Italy.

L’Italia adotta l’avocado

Le condizioni climatiche e morfologiche della Puglia permettono una buona coltivazione. Infatti il clima ha consentito di spingere la produzione di diversi frutti tropicali: dal mango, alle bacche di Goji, bacche di aronia, banane, avocado e lime.

Le condizioni favorevoli

Un sondaggio Coldiretti-Ixè apre scenari impensabili prima: i nostri connazionali acquisterebbero frutti tropicali coltivati in Italia rispetto ai luoghi storici di provenienza. Questo testimonia quanto sia al centro dell’attenzione la sicurezza alimentare. Perciò, ora, i più attenti consulenti e investitori puntano molto su questo oro verde perché capace di generare in prospettiva un forte business.

Un frutto tropicale cresce nel Tacco dello Stivale e presto diventerà un favoloso asset di investimento

Dunque, come abbiamo visto, non è campata in aria l’idea di investire in frutta tropicale in Italia.