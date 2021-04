L’obiettivo di questo momento è riuscire a risparmiare. Infatti, quando andiamo a fare la spesa stiamo molto attenti ai prezzi. Bisogna stare attenti che il prezzo non possa affascinare al punto di non riuscire a capire se un prodotto rispetta la qualità. Insomma, fare la spesa non è più così semplice. Vogliamo parlare oggi però di un frutto favoloso da conservare con cura per una sublime merenda più un consiglio per trovare nuove strategie per risparmiare.

Alla fatica si è aggiunta l’attenzione

Oggi appena entriamo al supermercato scatta l’osservazione di un processo che chiameremo costo beneficio. In altre parole, osserviamo che il desiderio di risparmiare consenta di acquistare roba di qualità.

Il frutto vestito di potassio

Il frutto del quale vogliamo parlare è adatto a sostituire un pranzo o una merenda di tutto rispetto. Stiamo parlando della banana. Il potassio è contenuto quasi in tutti gli alimenti. In questo frutto in particolare si trova un alto contenuto di potassio che aiuta il cuore e la circolazione sanguigna. Per questo è utile mangiare le banane. Ecco qual è un frutto favoloso da conservare con cura per una sublime merenda più un consiglio per trovare nuove strategie per risparmiare.

Conservazione

Si è parlato della precisione con cui è necessario fare la spesa ma questo è solo il primo accorgimento. Subito dopo interviene l’attenzione a come si conservano i cibi. Anche questo diventa un modo efficace per risparmiare perché se i prodotti durano a lungo non si deve correre a ricomprarli. Comprare un casco di banane di un bel giallo e vedere che dopo due giorni si scuriscono e si ammorbidiscono non è una bella cosa. Le banane vanno tenute in un luogo fresco e riparato. Il frigorifero non è sicuramente il luogo ideale perché troppo umido. Il consiglio è quindi quello di seguire questi trucchi per la conservazione. Sapere come si conserva ogni cibo aiuta a non buttare nulla e quindi a risparmiare. E l’ultimo trucco che andiamo a svelare è come impedire che la banana si annerisca. Basta spruzzarci sopra un po’ di limone.