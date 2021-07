L’amarena (prunus cerasus), nota anche come ciliegia aspra, è un frutto estivo che non si vede spesso sulle nostre tavole. A causa del suo sapore acidulo e amarognolo, viene per lo più usata per preparare sciroppi, succhi, liquori, dolci e marmellate.

Ma in pochi sanno che il suo contenuto bioattivo, cioè la quantità di sostanze che possono influenzare positivamente l’organismo, è più alto di quello delle ciliegie dolci.

Un frutto estivo che somiglia alle ciliegie ma è ancora più salutare

La composizione dell’amarena

Come riportato dalle Tabelle di Composizione degli alimenti del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), una porzione di 150 g di amarene contiene sole 66 calorie. I micronutrienti più presenti sono la vitamina C (11 mg/150 g) e la vitamina A (36 mg/150 g). Contiene un elevato livello di potassio (344 mg/150 g), un minerale capace di stimolare la diuresi contribuendo ad eliminare liquidi e scorie in eccesso. Il buon contenuto di fibre (2.0/150 g) la rende indicata per chi soffre di stitichezza. Chi non ha questo problema deve prestare attenzione a non abusarne, così da evitare attacchi di dissenteria.

Altri benefici derivanti da un suo regolare consumo

Questo frutto estivo che somiglia alle ciliegie ma è ancora più salutare aiuta a ridurre le infiammazioni, modulare la glicemia e recuperare dai dolori muscolari causati dall’esercizio fisico. Ma i suoi effetti effetti positivi per la salute umana non si limitano a questo.

È ricco di fenoli, che hanno una forte attività antineurodegenerativa poiché proteggono le cellule neuronali dallo stress ossidativo. Grazie all’azione antiossidante delle antocianine, contenute anche nelle visciole e nelle marasche, ha effetti positivi sulla salute del cuore. Infatti, riduce il rischio di infarto e di ictus.

È anche un buon alimento per combattere il colesterolo cattivo (LDL) grazie al suo elevato contenuto di quercetina, un flavonoide noto anche per diverse altre proprietà benefiche.