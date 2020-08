Un frutto dalle mille proprietà. Scopriamo l’avocado

Un frutto dalle mille proprietà.

Se fino a qualche anno fa era quasi sconosciuto ai più, oggi l’avocado è uno tra i cibi più trend che vi siano. Si tratta infatti di un frutto dalle mille proprietà e celebrato ogni anno il 31 luglio, data in cui ricorre appunto la Giornata dell’avocado. Originario del Centro America, oggi è diffuso e consumato sulle tavole di mezzo mondo. Vediamo di capirne il perché.

Le mille proprietà nutrizionali

È ricco di vitamine A, C, D, E e K, di sali minerali e di tanti altri sani nutrienti. Tra questi ricordiamo il magnesio, valido aiuto nel tenere a bada la pressione sanguigna. Abbonda di potassio, presente in quantità maggiori rispetto a quanto non se ne trovi in un una banana. La sua polpa è ricca di grassi monoinsaturi, che tanto bene fanno al sistema cardiovascolare. Questi grassi, infatti, aiutano a contenere i livelli di colesterolo buono nell’organismo umano. Infine, è ricco di acido folico, calcio, fibra e betacarotene; insomma, una vera e propria manna del cielo.

Come consumarlo?

Di questo frutto si mangia solo la polpa (ma altrettanto utile è la sua buccia) e lo si consuma quasi sempre crudo. Posto a cottura diventa infatti amarognolo, oltre a impoverirsi, per effetto del calore, dei preziosi acidi grassi di cui è composto. Quindi è consigliabile non farlo al forno o cucinarlo ai fornelli. Per consumarlo, si taglia prima il frutto in due e lo si priva del nocciolo centrale, infine lo si pela con un coltello. Se invece si intende fare un frullato, dopo averlo tagliato in due non lo peliamo, ma svuotiamo la polpa con un cucchiaino. Vediamo due ricette facili ed economiche da preparare in casa.

Frullato di avocado e mela

La facilità di preparazione ed economicità degli ingredienti rendono questo frullato perfetto sia a colazione, sia in qualunque altro momento della giornata.

Ingredienti (per 2 persone):

a) 1 mela;

b) 1 avocado;

c) 250 ml di latte di soia;

d) qualche foglia di menta.

Procedimento. Sbucciamo la mela e la priviamo dei semi, la tagliamo a pezzetti. Tagliamo in due l’avocado ed estraiamo la polpa con un cucchiaino. Mettiamo mela, avocado, latte e menta nel frullatore e procediamo fino ad ottenere un composto omogeneo.

L’Insalata di avocado

In genere il suo maggiore utilizzo avviene in cucina, nelle mille insalate, toast o sushi in cui è facile ritrovarlo. Presentiamo subito un’insalata economica e veloce.

Ingredienti (per 3 persone):

a) 1 avocado;

b) 1 cipolla;

c) 300 gr di pomodori ciliegini;

d) 3 vasetti di yogurt magro;

e) metà ananas;

f) 1 limone;

g) 1 mazzetto di rucola;

h) sale, olio evo e pepe q.b.

Preparazione. Laviamo l’avocado, lo sbucciamo e lo apriamo in due. Dopo aver eliminato il nocciolo, lo tagliamo a pezzettini. Seguiremo gli stessi passaggi anche con i pomodori: li laviamo, li tagliamo in due ed eliminiamo i semini interni. A quel punto li tagliamo ancora una volta in due. Infine prendiamo la cipolla e l’ananas e tagliamo tutto a pezzi, anche se a due grandezze diverse. Poniamo in una ciotola di medie dimensioni tutti gli ingredienti ed aggiungiamo metà della rucola. Mescoliamo tutto con un cucchiaio di legno. A questo punto condiamo con limone, pepe, olio e sale a seconda dei propri gusti.

Dividiamo il composto appena ottenuto all’interno di tre stampi e li mettiamo a riposare nel frigo per almeno un’ora. Nel frattempo prepariamo il condimento. In una ciotola a parte svuotiamo gli yogurt e vi mettiamo il resto della rucola tritata; amalgamiamo il tutto. Al momento di servire, ritiriamo gli stampi e li capovolgiamo in un piatto per estrarre il contenuto. Li decoriamo a piacere con la crema di yogurt e si servono le insalate.