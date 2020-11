Quante volte si usa il microonde per scongelare i cibi? Questo elettrodomestico è molto utile, ma ci sono molti alimenti che non vanno assolutamente inseriti nel microonde. Molti sono stati affrontati in questo precedente articolo, ma c’è un frutto che non bisogna assolutamente mettere nel microonde. Perché? Perché prende fuoco.

L’esperimento domestico

La scienza domestica che gira sui social è amatissima da molte persone, nonostante sia pericolosa. E tramite dei piccoli esperimenti si è scoperto che esiste un frutto che non bisogna assolutamente mettere nel microonde. Di quale frutto si sta parlando? Dell’uva. Infatti se si inserisce un acino d’uva, tagliato a metà, nel microonde, questo prenderà fuoco. O meglio dire che creerà delle scintille. Esperimento che non si deve assolutamente praticare in casa, perché pericoloso. E potrebbe danneggiare il forno e potrebbero uscire dei gas nocivi alla salute.

Che succede?

Praticamente quando due acini d’uva sono all’interno del microonde, le onde che si creano rimbalzano tra i due acini creando un campo elettromagnetico che va a potenziare gli elettroliti dell’uva. Una volta che questi hanno acquisito molta energia tenderanno ad essere espulsi con delle scintille. Ci sono moltissimi studi a riguardo. Uno studio canadese afferma che la motivazione è quella citata sopra. Un altro studio spiegava che il motivo delle scintille era legato alla buccia dell’uva.

Con l’uva è possibile fare tantissimi dolci, dalla crostata alla focaccia. Ma l’uva è perfetta anche per combattere le rughe, e combatte anche lo stress. Durante il periodo autunnale è un frutto molto presente nelle case degli italiani. Insomma l’uva è una frutta ottima da consumare, perché fa molto bene. Unica cosa da evitare assolutamente è metterla nel microonde, perché in tale caso non farà più tanto bene. E potrebbe anche apportare dei seri danni. Dunque l’esperimento dell’uva nel microonde non è assolutamente da fare.