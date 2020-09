Un frutto autunnale può esserti utile per idratare la pelle del tuo viso e non solo. Un noto frutto tipicamente autunnale ha un ottimo potere tonificante e idratante, se applicato direttamente sulla pelle. Oltre ad essere fonte di Vitamina C, potassio e fibre, e a contenere diversi antiossidanti. Stiamo parlando della pera che, unita ad altri ingredienti facilmente reperibili, dà vita ad un’efficace maschera per il viso. Ma non solo. Infatti, può essere utilizzata anche per realizzare un impacco per mani screpolate. Scopriamo come.

Per ottenere una maschera nutriente per il viso, adatta a chi soffre di pelle secca, è bene mischiare la polpa della pera a due cucchiaini di olio di mandorle dolci, reperibile in qualsiasi erboristeria o negozio di prodotti biologici.

Invece, per tonificare la pelle, al posto di quest’ultimo, bisogna aggiungere dello yogurt bianco. Se il composto dovesse risultare troppo liquido, a tal punto da essere inapplicabile, si può utilizzare della farina d’avena per dargli maggiore consistenza. Queste maschere possono essere utilizzate anche sulla pelle del collo.

Se, come accennato, tendete invece a soffrire di mani screpolate, questo frutto autunnale può esservi di aiuto. Unite alla polpa della pera un cucchiaio di miele ed inserite il composto dentro due guanti in lattice usa e getta, nei quali dovete inserire le mani.

Quindi, utilizzare la pera come prodotto di cosmesi non è difficile. Potreste provare a farlo specialmente in caso capiti di avere in casa una pera che non è stata mangiata in tempo. Invece di buttarla, la si potrà utilizzare in questo modo.

