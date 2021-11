La pandemia ha dato una spinta a tutte le attività digitali. Grazie allo smart working si è incentivato l’uso del computer per motivi professionali. Molti hanno imparato ad utilizzare i servizi bancari via Internet grazie alle restrizioni e c’è stato un boom dell’investimento online. Le impressionanti performance dei titoli tecnologici degli ultimi mesi hanno attirato molti investitori.

Un fiume di denaro su questo titolo che ha guadagnato il 500% in 24 mesi

Se pensiamo ai titoli tecnologici ci vengono in mente Facebook e Google, Amazon e Netflix, Apple e Microsoft. Tutti questi titoli nell’ultimo anno e mezzo hanno registrato performance stratosferiche. Delle potenzialità di Apple e Microsoft ne parliamo nell’articolo: “Attenzione al clamoroso sorpasso tra due spettacolari titoli rivali e all’enorme opportunità per un risparmiatore”.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Questi 6 titoli sono molto conosciuti e hanno in comune un aspetto, sono tutti legati al mondo di Internet e dei computer. Tuttavia questi non sono gli unici titoli tecnologici che hanno realizzato delle performance spettacolari. Per esempio il titolo Nvidia negli ultimi 24 mesi ha avuto un rialzo impressionante. Infatti da qualche tempo si sta riversando un fiume di denaro su questo titolo che ha guadagnato il 500% in 24 mesi.

Il nome Nvidia non sarà conosciuto da molti, eppure la maggior parte di noi utilizza i suoi prodotti ogni giorno. La società che ha sede in California a Santa Monica, produce processori grafici per computer. Questi processori grafici sono studiati specificatamente per i giochi con il pc. Proprio a causa della pandemia nell’ultimo anno c’è stata un’esplosione di utenti che utilizzano il computer e Internet per giocare. I conti della società se ne sono giovati. Perciò gli investitori hanno cominciato a guardare con sempre maggiore interesse al titolo e ad acquistarlo a piene mani.

I prezzi dell’azione in due anni sono passati da 50 a 300 dollari. Nella prima seduta di novembre del 2019 l’azione ha chiuso a 49,9 dollari e al momento dell’analisi quota 300 dollari. In poco più di 24 mesi il titolo è salito del 500%.

I prezzi quanto possono ancor salire?

Quanto possono ancora salire i prezzi di Nvidia (NASDAQ:NVDA)? Il 9 novembre il titolo ha toccato un massimo a 323 dollari, ma nelle sedute successive i prezzi hanno leggermente corretto. Attualmente l’azione si trova a 300 dollari. I due livelli da tenere in considerazione per le prossime sedute sono 285 dollari al ribasso e 325 dollari al rialzo. Se i prezzi avranno la forza di superare 325 dollari, raggiungeranno velocemente i 350 dollari e avranno la strada spianata verso i 400 dollari. Al ribasso scatterà un allarme se i prezzi scenderanno sotto 285 dollari. In questa ipotesi si assisterà ad una discesa fino a 250 dollari.

Approfondimento

2,83 miliardi lo usano e in questo modo tutti possono guadagnare con il re dei social