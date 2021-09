Negli ultimi sei mesi alcuni titoli di Piazza Affari hanno realizzato performance da record. Sulla Borsa italiana ci sono azioni che in poche settimane hanno più che raddoppiato di valore. Tra queste c’è un titolo legato alla tecnologia. Negli ultimi mesi un fiume di denaro ha travolto questo titolo azionario che può ancora guadagnare molto.

Un settore dell’economia sulla cresta dell’onda

D’altronde la tecnologia è stata il settore principe dell’ultimo anno e mezzo. In USA il Nasdaq e i titoli tecnologici hanno trascinato al rialzo le Borse. Ma anche in Italia il settore tech sta andando forte. Nel nostro Paese gli ordini delle imprese per robot e automazione nel primo semestre di quest’anno sono schizzati dell’88,2% rispetto allo scorso anno.

L’azione che qui è oggetto d’analisi ha già dato molte soddisfazioni ai suoi investitori, ma potrebbe continuare a darne nelle prossime settimane. Le performance di questo titolo sono al limite della spettacolarità. Nei 6 mesi precedenti la data di questo articolo, i prezzi hanno guadagnato il 225%. Solamente nell’ultimo mese l’azione ha guadagnato quasi il 50%.

La società è It Way. L’azienda si occupa di progettare, produrre e distribuire soluzioni in ambito di cybersecurity. Questo settore sta crescendo rapidamente ed è sempre più importante per la nostra economia. Basti pensare all’ultimo caso di hackeraggio dei dati della Regione Lazio.

Un fiume di denaro ha travolto questo titolo azionario che può ancora guadagnare molto

L’azione (Isin: IT0003057624) ha una storia di Borsa più che ventennale. Esattamente 20 anni fa il titolo realizzava il massimo storico a 13,73 euro. Oggi per acquistare un’azione bastano 2,6 euro ma esattamente sei mesi fa sarebbero stati sufficienti 0,78 euro. Un risparmiatore che a metà marzo avesse comprato 1.000 azioni avrebbe speso 780 euro. Oggi quelle stesse 1.000 azioni varrebbero poco meno di 2.600 euro.

I prezzi a metà luglio hanno iniziato ad impennarsi, per arrivare a fine agosto ad un massimo di 3,4 euro. Sono valori che il titolo non raggiungeva da oltre 10 anni. La correzione successiva, ha riportato i prezzi a 2,57 euro. Questo calo sembrerebbe finito e il titolo pronto per ripartire. I due livelli da tenere in considerazione, per una operatività di medio periodo, sono 2,3 euro al ribasso e 3,0 euro al rialzo. I prezzi si stanno muovendo all’interno di questa fascia dalla fine si agosto, quindi da circa un mese.

Una chiusura sopra i 3 euro, permetterà all’azione di raggiungere rapidamente il massimo annuale di 3,4 euro. Se la corsa proseguirà, il titolo avrà come target successivo i 4 euro. Al ribasso occorre fare attenzione a chiusure sotto i 2,3 euro. Se i prezzi scenderanno sotto questo livello, caleranno fino a 2,0 euro. Ma la discesa potrebbe proseguire fino in area 1,3 euro.

